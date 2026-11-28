23 مؤسسة و240 مشروعاً



التعاون الدولي



بلدان الجنوب مصدر للخبرة



مشروع ADAPT-IRESA



ثلاثة أبعاد أساسية



من البحث إلى الابتكار ثم إلى العمل الميداني



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