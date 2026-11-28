التغيرات المناخية والفلاحة في تونس: البحث العلمي يغادر المخابر للاقتراب من واقع الميدان (الدكتورة فاطمة الطرابلسي بوشنديرة)
أكد متدخلون خلال فعالية موازية انتظمت على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين حول المناخ (COP31)، المنعقد بـمدينة أنطاليا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، أن البحث العلمي يمثل رافعة أساسية لتعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع التغيرات المناخية، شريطة أن تُترجم نتائجه إلى حلول عملية وملموسة لفائدة الفلاحين.
وفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، شدّدت الأستاذة الباحثة المختصة في الهيدروجيولوجيا والجيوماتيك ومديرة التعاون الدولي بالمؤسسة فاطمة الطرابلسي بوشنديرة على ضرورة تقريب البحث العلمي من واقع الميدان ومن احتياجات الفلاحين.
23 مؤسسة و240 مشروعاًوبيّنت أن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، التي تضم شبكة من 23 مؤسسة عمومية لـلبحث والتعليم العالي، تمتلك محفظة تشمل نحو 240 مشروعاً للبحث والتطوير مخصصة لـلتكيف مع التغيرات المناخية، من بينها مشروع ADAPT-IRESA الذي تم تقديمه بـالمناسبة.
وخلال اللقاء الذي انتظم تحت عنوان "من البحث العلمي إلى العمل الترابي: تعزيز الصمود المناخي للمناطق الريفية والنهوض بالتصرف المستدام في الموارد المائية والتربة"، أوضحت أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في إخراج نتائج البحوث من المخابر ووضعها مباشرة على ذمة الفلاحين، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير حلول تتلاءم مع احتياجاتهم.
التعاون الدوليويمثل التعاون الدولي، في هذا السياق، وسيلة لـتعزيز التمويلات من جهة، وتبادل التجارب والخبرات بين الباحثين التونسيين والأجانب من جهة أخرى. كما يتيح تحسين آليات نقل المعارف العلمية إلى مهنيي القطاع الفلاحي، عبر اعتماد لغة مبسطة ومفهومة.
ويفترض هذا التوجه تحقيق التكامل والتنسيق بين الباحثين والمؤسسات العلمية ومختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، بهدف إعداد مشاريع متكاملة، انطلاقاً من مرحلة التصور والتصميم وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع.
بلدان الجنوب مصدر للخبرةوأبرزت النقاشات خلال هذه الفعالية الموازية حقيقة لا تحظى دائماً بـالاهتمام الكافي، وهي أن بلدان الشمال يمكنها بدورها الاستفادة من تجارب وخبرات بلدان الجنوب في مجال البحث العلمي والتكيف مع التغيرات المناخية.
هذا، وطوّرت بلدان الجنوب، بحكم مواجهتها منذ سنوات طويلة لـتداعيات الجفاف وندرة الموارد المائية وهشاشة النظم الفلاحية، تجارب وممارسات يمكن أن تُثري استراتيجيات التكيف على المستوى الدولي.
وبالتالي، لم يعد التحدي يقتصر على تمويل البحث العلمي فحسب، بل يشمل أيضاً تثمين المعارف المنتجة محلياً، وتعزيز تبادلها بين البلدان، وتسريع تحويلها إلى حلول عملية.
مشروع ADAPT-IRESAوفي إطار هذه الديناميكية القائمة على التعاون، قدّمت الدكتورة الطرابلسي تجربة مشروع ADAPT-IRESA، الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS).
ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج ADAPT Invest، الذي يحمل شعار "دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي في تونس (ADAPT)"، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع الاستثمارات الخاصة باعتبارها محركاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتتولى الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال اتفاقية ADAPT-IRESA، تساهم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في هذه المبادرة عبر تعبئة خبراتها العلمية، لا سيما من خلال تطوير منظومة للمتابعة والتقييم المستدام لـنظم الإنتاج الفلاحي والبحري.
ثلاثة أبعاد أساسيةويستند التمشي المعتمد إلى تشخيص خصائص نظم الإنتاج وتحديد مؤشرات تسمح بـتقييم أدائها وفق ثلاثة أبعاد أساسية، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ويتمثل الهدف في توفير أدوات علمية تتيح تقييماً أفضل لـمدى استدامة نظم الإنتاج، وتحديد مواطن هشاشتها، وتوجيه التد interventions والاستثمارات نحو نماذج أكثر استدامة.
كما تساهم هذه المقاربة في تعزيز التقارب بين مؤسسات البحث العلمي وفاعلي التنمية والمنظمات المهنية والمتدخلين الاقتصاديين.
من البحث إلى الابتكار ثم إلى العمل الميدانيوأكدت الدكتورة الطرابلسي أن هذه التجربة تبرز أن المؤشرات العلمية يجب ألا تظل مجرد أدوات للتقييم النظري، بل ينبغي أن تتحول إلى آليات فعلية لـمرافقة السياسات العمومية والاستثمارات الداعمة لـلانتقال الإيكولوجي.
وأضافت أن الطموح يجب أن يتمثل في الانتقال تدريجياً من البحث العلمي إلى الابتكار، ومن الابتكار إلى العمل الميداني على المستوى الترابي.
واعتبرت أن "هذا التكامل هو السبيل الكفيل ببناء منظومات فلاحية أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة واستعداداً لمواجهة التحديات المناخية المستقبلية".
ولفتت في هذا السياق إلى أن "الاستثمار في البحث العلمي الفلاحي هو استثمار في الأمن الغذائي، والمحافظة على مواردنا الطبيعية، وتعزيز صمود مناطقنا الريفية".
وفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، شدّدت الأستاذة الباحثة المختصة في الهيدروجيولوجيا والجيوماتيك ومديرة التعاون الدولي بالمؤسسة فاطمة الطرابلسي بوشنديرة على ضرورة تقريب البحث العلمي من واقع الميدان ومن احتياجات الفلاحين.
23 مؤسسة و240 مشروعاًوبيّنت أن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، التي تضم شبكة من 23 مؤسسة عمومية لـلبحث والتعليم العالي، تمتلك محفظة تشمل نحو 240 مشروعاً للبحث والتطوير مخصصة لـلتكيف مع التغيرات المناخية، من بينها مشروع ADAPT-IRESA الذي تم تقديمه بـالمناسبة.
وخلال اللقاء الذي انتظم تحت عنوان "من البحث العلمي إلى العمل الترابي: تعزيز الصمود المناخي للمناطق الريفية والنهوض بالتصرف المستدام في الموارد المائية والتربة"، أوضحت أن التحدي المطروح اليوم يتمثل في إخراج نتائج البحوث من المخابر ووضعها مباشرة على ذمة الفلاحين، لا سيما من خلال نقل التكنولوجيا وتطوير حلول تتلاءم مع احتياجاتهم.
التعاون الدوليويمثل التعاون الدولي، في هذا السياق، وسيلة لـتعزيز التمويلات من جهة، وتبادل التجارب والخبرات بين الباحثين التونسيين والأجانب من جهة أخرى. كما يتيح تحسين آليات نقل المعارف العلمية إلى مهنيي القطاع الفلاحي، عبر اعتماد لغة مبسطة ومفهومة.
ويفترض هذا التوجه تحقيق التكامل والتنسيق بين الباحثين والمؤسسات العلمية ومختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي، بهدف إعداد مشاريع متكاملة، انطلاقاً من مرحلة التصور والتصميم وصولاً إلى تنفيذها على أرض الواقع.
بلدان الجنوب مصدر للخبرةوأبرزت النقاشات خلال هذه الفعالية الموازية حقيقة لا تحظى دائماً بـالاهتمام الكافي، وهي أن بلدان الشمال يمكنها بدورها الاستفادة من تجارب وخبرات بلدان الجنوب في مجال البحث العلمي والتكيف مع التغيرات المناخية.
هذا، وطوّرت بلدان الجنوب، بحكم مواجهتها منذ سنوات طويلة لـتداعيات الجفاف وندرة الموارد المائية وهشاشة النظم الفلاحية، تجارب وممارسات يمكن أن تُثري استراتيجيات التكيف على المستوى الدولي.
وبالتالي، لم يعد التحدي يقتصر على تمويل البحث العلمي فحسب، بل يشمل أيضاً تثمين المعارف المنتجة محلياً، وتعزيز تبادلها بين البلدان، وتسريع تحويلها إلى حلول عملية.
مشروع ADAPT-IRESAوفي إطار هذه الديناميكية القائمة على التعاون، قدّمت الدكتورة الطرابلسي تجربة مشروع ADAPT-IRESA، الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS).
ويندرج هذا المشروع ضمن برنامج ADAPT Invest، الذي يحمل شعار "دعم التنمية المستدامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري التقليدي في تونس (ADAPT)"، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي. ويستهدف المشروع الاستثمارات الخاصة باعتبارها محركاً للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتتولى الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال اتفاقية ADAPT-IRESA، تساهم مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في هذه المبادرة عبر تعبئة خبراتها العلمية، لا سيما من خلال تطوير منظومة للمتابعة والتقييم المستدام لـنظم الإنتاج الفلاحي والبحري.
ثلاثة أبعاد أساسيةويستند التمشي المعتمد إلى تشخيص خصائص نظم الإنتاج وتحديد مؤشرات تسمح بـتقييم أدائها وفق ثلاثة أبعاد أساسية، وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
ويتمثل الهدف في توفير أدوات علمية تتيح تقييماً أفضل لـمدى استدامة نظم الإنتاج، وتحديد مواطن هشاشتها، وتوجيه التد interventions والاستثمارات نحو نماذج أكثر استدامة.
كما تساهم هذه المقاربة في تعزيز التقارب بين مؤسسات البحث العلمي وفاعلي التنمية والمنظمات المهنية والمتدخلين الاقتصاديين.
من البحث إلى الابتكار ثم إلى العمل الميدانيوأكدت الدكتورة الطرابلسي أن هذه التجربة تبرز أن المؤشرات العلمية يجب ألا تظل مجرد أدوات للتقييم النظري، بل ينبغي أن تتحول إلى آليات فعلية لـمرافقة السياسات العمومية والاستثمارات الداعمة لـلانتقال الإيكولوجي.
وأضافت أن الطموح يجب أن يتمثل في الانتقال تدريجياً من البحث العلمي إلى الابتكار، ومن الابتكار إلى العمل الميداني على المستوى الترابي.
واعتبرت أن "هذا التكامل هو السبيل الكفيل ببناء منظومات فلاحية أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة واستعداداً لمواجهة التحديات المناخية المستقبلية".
ولفتت في هذا السياق إلى أن "الاستثمار في البحث العلمي الفلاحي هو استثمار في الأمن الغذائي، والمحافظة على مواردنا الطبيعية، وتعزيز صمود مناطقنا الريفية".
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340699