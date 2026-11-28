أقرّت اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية بولاية القيروان انطلاق أشغال استكمال تهيئة المنطقة الصناعية السبيخة 2 خلال الأسبوع القادم، بكلفة تناهز 15 مليون دينار وبمدة إنجاز مقدّرة بـ365 يوما لدعم جاهزية المنطقة لاستقطاب مشاريع صناعية جديدة.كما أقرّت اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس الجمعة، الموافقة على 4 مطالب من جملة 7 مطالب لإسناد مقاسم صناعية منها 3 مطالب بالمنطقة الصناعية بالسبيخة، ومطلب واحد بالوسلاتية، في حين تم رفض بقية المطالب لعدم استجابتها للشروط المحدّدة.وتعدّ المنطقة الصناعية السبيخة 2 من أبرز مناطق النشاط الصناعي بالجهة، وتمتد على مساحة تقارب 100 هكتار، وتتميز بموقع قريب من الطريق الوطنية رقم 2، والطريق الجهوية 171، وبمحاذاة المنطقة الصناعية السبيخة 1، بما يساهم في تعزيز مقوماتها لاستقطاب الاستثمارات ودفع النشاط الصناعي والتشغيل بالجهة.