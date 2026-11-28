فاز فريق مولودية الجزائر,على مضيفه نادي يونغ أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-صفر, اليوم السبت بملعب أمان بزنجبار, لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية لكاس رابطة ابطال افريقيا.وسجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب سفيان بايزيد في الدقيقة ال90 من عمر اللقاء بعد ركنية من زميله محمد رضا حلايمية.وبفضل هذا الانتصار الثمين المحقق خارج الديار, يتصدر فريق مولودية الجزائر مؤقتا ريادة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط, بينما يقبع يونغ افريكانز في الصف الرابع و الأخير بدون رصيد, في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة الثانية, بين الزمالك المصري و ضيفه النادي الإفريقي التونسي, مساء اليوم السبت بملعب القاهرة الدولي .ولحساب الجولة الثانية ,سيستقبل مولودية الجزائر, ضيفه نادي الزمالك المصري, يوم الجمعة 4 ديسمبر, بملعب الدويرة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا (س20).