مبادرة تطوعية تحتاج إلى مزيد من الدعم والتأطير



الفصل 6.2 من اتفاق باريس.. تقدم في مشاريع التعاون الثنائي مقابل تعثر مفاوضات التمويل المناخي



الإعلام وآليات اتخاذ القرار.. رهانات تتجاوز قاعات التفاوض



على ضفاف المتوسط، في مدينة أنطاليا التركية، لم تكن الأجواء داخل قاعات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) المنعقد من 9 الى 22 نوفمبر 2026، على القدر نفسه من الهدوء الذي توحي به طبيعة المدينة. فهناك، حيث تتقاطع مواقف الدول وتتشابك المصالح وتحتدم النقاشات بشأن مستقبل المناخ، كان المفاوضون التونسيون يتابعون النقاشات متنقلين بين مجموعات التفاوض، (العربية، والافريقية وغيرها) يرصدون تطورات الملفات المطروحة ومواقف الأطراف المختلفة.إنهم ستة عشرة شابا جمعهم الشغف بقضايا المناخ وروح التفاوض، وتوحدت جهودهم حول هدف الإسهام في تعزيز حضور تونس في المفاوضات المناخية الدولية. فمن التمويل المناخي إلى التكيف مع التغيرات المناخية وآليات التعاون الدولي، وجد هؤلاء الشباب في مشاركتهم ضمن الوفد الوطني فرصة لاختبار معارفهم واكتساب خبرة ميدانية في مسار تفاوضي معقد. انهم جيل جديد من الكفاءات التي ستتولى مستقبلا مواصلة مسيرة الدبلوماسية المناخية التونسية.وتعود مبادرة المفاوضين التونسيين الشباب في مجال المناخ إلى سنة 2021، وهي تجربة وصفها أعضاء من الوفد التونسي المشارك في مؤتمرات الأطراف بأنها رائدة على المستوى الدولي، باعتبارها تهدف إلى تعزيز حضور تونس وإيصال صوتها خلال هذه المؤتمرات، وضمان استمرارية متابعة الملفات المناخية، فضلا عن تطوير الخبرات الوطنية في مختلف المسائل المطروحة على طاولة المفاوضات.وأفاد منسق مجموعة المفاوضين التونسيين الشباب، زبير يحيى، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تونس كانت أول بلد يحدث مجموعة من المفاوضين الشباب تندمج في عمل وفده الرسمي داخل قاعات المفاوضات، مشيرا إلى أن هذه التجربة استلهمت منها لاحقا بلدان أخرى، من بينها المكسيك والأردن.وأوضح أن المبادرة انطلقت بفضل جهود مسؤولين بوزارة البيئة، من بينهم محمد الزمرلي، الممثل السابق لتونس لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبدعم من التعاون الألماني.وتندرج هذه التجربة الوطنية ضمن توجه دولي يرمي إلى تعزيز مشاركة الشباب في المفاوضات البيئية. وفي هذا الإطار، تم سنة 2022 إطلاق أكاديمية المفاوضين الشباب (YNA)، وهي أكاديمية دولية مستقلة تعنى بتكوين الشباب في مسارات التفاوض متعدد الأطراف بشأن المناخ والبيئة، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب القادمين من بلدان الجنوب، بهدف الحد من التفاوت في التمثيل داخل المفاوضات المناخية الدولية.وتضطلع المجموعة التونسية بدور في متابعة المفاوضات ونقل المعارف والخبرات، خاصة في ظل التغييرات المتواترة التي تشهدها المسؤوليات والتمثيليات داخل المؤسسات العمومية. ويتوزع أعضاؤها وفق اختصاصاتهم والملفات التي يتابعونها، ولا سيما التمويل المناخي والتكيف مع التغيرات المناخية وآليات التعاون المنصوص عليها بالفصل السادس من اتفاق باريس.غير أن هذه المبادرة، وفق منسق المجموعة، لا تزال تفتقر إلى إطار مؤسساتي خاص أو منح قارة لفائدة أعضائها، إذ يظل تمثيلهم في المؤتمرات الدولية مرتبطا بتوفر التمويلات اللازمة لتغطية مصاريف التنقل والإقامة.وأشار يحيى إلى أن المجموعة التي ضمت في البداية 16 عضوا، تراجع عدد أفرادها لاحقا إلى سبعة، إثر التحاق عدد من أعضائها السابقين بمنظمات دولية أو توجههم إلى مسارات مهنية أخرى، قبل أن يسمح انتداب تسعة شباب جدد مؤخرا باستعادة العدد الأصلي.وتعتمد عملية اختيار الأعضاء على جملة من المعايير، من بينها الاهتمام بالقضايا البيئية والخبرة الدولية وتكامل الاختصاصات، إذ تضم المجموعة كفاءات في مجالات الهندسة والقانون والعلاقات الدولية والإعلام والمحاسبة.وفي استعراضه لحصيلة المفاوضات المناخية، أبرز منسق المجموعة التقدم الذي أحرزته تونس في إطار الفصل 6.2 من اتفاق باريس، المتعلق بالتعاون الطوعي بين البلدان والتحويلات الدولية لنتائج خفض الانبعاثات.وأشار إلى إحراز تقدم في مشاريع التعاون الثنائي، استكمالا للاتفاقيات المبرمة سابقا، ولا سيما خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (كوب 27) الذي احتضنته مدينة شرم الشيخ المصرية.في المقابل، مثلت المفاوضات المتعلقة بالتمويل المناخي، وفق تقديره، إحدى أبرز نقاط خيبة الأمل، إذ احتدت الاختلافات بين البلدان بشأن حجم التمويلات الواجب تعبئتها وطرق توفيرها من التقدم في هذا الملف. ولم تفض النقاشات المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية إلى بلورة آليات عملية كافية لتسريع النفاذ إلى الموارد المالية.واشار يحيى أيضا إلى الصعوبات التي شهدتها النقاشات بشأن الانتقال الطاقي، معتبرا أن الضغوط التي مارسها الفاعلون في قطاع الطاقات الأحفورية أثرت في مسار المفاوضات وفي صياغة القرارات النهائية.وبعيدا عن الجوانب الفنية والدبلوماسية للمفاوضات، شدد يحيى على أهمية حضور وسائل الإعلام في المؤتمرات المناخية الدولية، باعتبار أن العمل الصحفي يساهم في نقل مواقف الوفود الوطنية والتعريف بها، فضلا عن توضيح رهانات المفاوضات وما تطرحه من تحديات.وفي تقييمه لنتائج مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31)، اعتبر المفاوض الشاب أن الجهات المشاركة في تنظيمه اختارت الإعلان عن عدم التوصل إلى توافق، بدلا من اعتماد اتفاق قد لا يستجيب للانتظارات.ورأى أن هذا الوضع قد يفتح المجال أمام التفكير في إصلاح محتمل لآليات اتخاذ القرار خلال مؤتمرات الأطراف، بما يحول دون تكرار حالات التعطل التي قد تعترض المفاوضات مستقبلا.وأشار في هذا السياق إلى أن بعض الأصوات بدأت تدعو إلى بحث إمكانية اعتماد التصويت بالأغلبية لإقرار القرارات، بديلا عن قاعدة التوافق التي كثيرا ما تؤدي إلى تعطيل المفاوضات وإبطاء نسقها. كما أشار إلى وجود نقاشات داخل الأمم المتحدة بشأن سبل تحسين سير هذه المؤتمرات وتطوير آليات عملها.وتتمثل الأولوية بالنسبة إلى مجموعة المفاوضين التونسيين الشباب، في المرحلة المقبلة، في تعزيز هذه التجربة والمحافظة على الكفاءات والخبرات التي راكمها أعضاؤها، وضمان استمرارية مشاركة المختصين الشباب في المفاوضات المناخية الدولية، بما يتيح الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز حضور تونس في هذا المسار.