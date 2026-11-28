سيتم يوم الاثنين 30 نوفمبر 2026 إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز التقسيم الاجتماعي "جنان المحمدية"، وذلك بإشراف وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، وبحضور الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، التي تتولى تنفيذ المشروع.ويخصص المشروع، الذي تتولى انجازه الوكالة العقارية للسكنى، 50 بالمائة من إجمالي المقاسم المبرمجة لفائدة الفئات محدودة الدخل، بما يوفر لهذه الفئات فرصا إضافية للحصول على مقاسم مهيأة للبناء، ويساهم في تيسير النفاذ إلى الملكية السكنية في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وفق ورقة تقديمية للمشروع اصدرتها الوكالة.ويأتي إنجاز هذا التقسيم في إطار تدخلات الوكالة العقارية للسكنى الرامية إلى تعزيز العرض العقاري المهيأ للبناء وتوفير مقاسم تستجيب لحاجيات المواطنين، مع إيلاء البعد الاجتماعي أهمية خاصة من خلال توجيه حصة هامة من المقاسم إلى العائلات محدودة الدخل.ويهدف هذا التوجه إلى توظيف آليات تدخل الدولة في المجال العقاري لدعم الاستقرار السكني ومساعدة العائلات ذات الإمكانيات المادية المحدودة على امتلاك أراض صالحة للبناء وإنجاز مساكن تتناسب مع قدراتها.