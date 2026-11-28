استئناف حركة الجولان بصفة طبيعية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن استئناف حركة الجولان بصفة طبيعية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالجزء الممتد بين مفترق شارع /بالفي/ ومفترق تفرع الطريق الوطنية رقم 1 مع الطريق الجهوية رقم 34 بجبل جلود وذلك خلال الفترة الليلية لهذا اليوم السبت 28 نوفمبر 2026
وأضافت أنه تم وضع الهيكل المعدني للجسر الجديد فوق الطريق الوطنية رقم 1 بجبل الجلود، في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط عدد01.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن جهود كل الأطراف المتدخلة في المشروع ، تضافرت بما مكن من استكمال الأشغال المتعلقة بهذه المرحلة خلال ليلة أمس الجمعة بعد أن تم الإعلان عن أن الأشغال ستكون على امتداد ليلتي الخميس والجمعة 26 و27 نوفمبر 2026
وأضافت أنه تم وضع الهيكل المعدني للجسر الجديد فوق الطريق الوطنية رقم 1 بجبل الجلود، في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط عدد01.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن جهود كل الأطراف المتدخلة في المشروع ، تضافرت بما مكن من استكمال الأشغال المتعلقة بهذه المرحلة خلال ليلة أمس الجمعة بعد أن تم الإعلان عن أن الأشغال ستكون على امتداد ليلتي الخميس والجمعة 26 و27 نوفمبر 2026
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