أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن استئناف حركة الجولان بصفة طبيعية على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بالجزء الممتد بين مفترق شارع /بالفي/ ومفترق تفرع الطريق الوطنية رقم 1 مع الطريق الجهوية رقم 34 بجبل جلود وذلك خلال الفترة الليلية لهذا اليوم السبت 28 نوفمبر 2026وأضافت أنه تم وضع الهيكل المعدني للجسر الجديد فوق الطريق الوطنية رقم 1 بجبل الجلود، في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط عدد01.وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن جهود كل الأطراف المتدخلة في المشروع ، تضافرت بما مكن من استكمال الأشغال المتعلقة بهذه المرحلة خلال ليلة أمس الجمعة بعد أن تم الإعلان عن أن الأشغال ستكون على امتداد ليلتي الخميس والجمعة 26 و27 نوفمبر 2026