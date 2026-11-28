مثلت زيارة وفد من كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان إلى الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس مؤخرا ، مناسبة للتعريف بمهام الأكاديمية وبرامجها التكوينية ومجالات تدخلها واستعراض آفاق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.واستقبل المدير العام المكلف بتسيير الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس رياض الدريدي الوفد العماني الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين، حيث تم تقديم لمحة عن نشأة الأكاديمية وإطارها المؤسساتي وهيكلها التنظيمي إلى جانب مهامها ومجالات تدخلها وأنشطتها وبرامجها التكوينية، وفق ما تم نشره اليوم السبت على المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج .كما مثل اللقاء فرصة للاجابة عن جملة من الاستفسارات التي طرحها أعضاء الوفد، قبل القيام بجولة للاطلاع على مختلف فضاءات الأكاديمية ومرافقها.وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز التواصل المؤسساتي وتبادل الخبرات مع الجانب العماني والتطلع الى مزيد توطيد علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.