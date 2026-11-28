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سجلت مختلف مناطق البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى يوم السبت 28 نوفمبر على الساعة السابعة صباحا، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار.وفي ما يلي أهم كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، حسب الولايات:صدغيان: 26 ممأجيم: 15 ممحومة السوق: 13 ممجربة الميناء: 12 مممارينا: 12 ممميدون: 12 ممجربة المطار: 9 ممسدويكش: 7 ممتطاوين: 1 ممبئر الأحمر: 2 ممالذهيبة: 2 ممرمادة: 2 ممغمراسن: 2 ممقبلي: 2 ممسوق الأحد: 7 ممرجيم معتوق: 4 ممماجل بلعباس: 10 مموادي ملاق: 1 ممبني مطير: 7 ممطبرقة: 8 ممبلطة بوعوان: 5 ممعين دراهم: 11 ممسد بربرة: 2 ممنفزة: 8 ممباجة: 6 ممسد كساب: 7 ممعمدون: 7 ممجرادو: 14 ممأولاد يانق: 6 ممالقراطن: 6 ممالرملة: 8 ممتاكلسة: 8 ممبني خلاد: 5 ممتينجة: 5 ممسجنان: 14 مممطماطة القديمة: 8 مممارث: 4 مممطماطة الجديدة: 4 ممبني زلطن: 4 مممطار مطماطة: 4 ممتوجان: 4 مممنزل الحبيب: 6 مم