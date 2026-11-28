أمطار متفاوتة بعدد من مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مختلف مناطق البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 على الساعة السابعة صباحا إلى يوم السبت 28 نوفمبر على الساعة السابعة صباحا، تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار.
وفي ما يلي أهم كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، حسب الولايات:
ولاية مدنينصدغيان: 26 مم
أجيم: 15 مم
حومة السوق: 13 مم
جربة الميناء: 12 مم
مارينا: 12 مم
ميدون: 12 مم
جربة المطار: 9 مم
سدويكش: 7 مم
ولاية تطاوينتطاوين: 1 مم
بئر الأحمر: 2 مم
الذهيبة: 2 مم
رمادة: 2 مم
غمراسن: 2 مم
ولاية قبليقبلي: 2 مم
سوق الأحد: 7 مم
رجيم معتوق: 4 مم
ولاية القصرينماجل بلعباس: 10 مم
ولاية جندوبةوادي ملاق: 1 مم
بني مطير: 7 مم
طبرقة: 8 مم
بلطة بوعوان: 5 مم
عين دراهم: 11 مم
سد بربرة: 2 مم
ولاية باجةنفزة: 8 مم
باجة: 6 مم
سد كساب: 7 مم
عمدون: 7 مم
ولاية زغوانجرادو: 14 مم
ولاية صفاقسأولاد يانق: 6 مم
القراطن: 6 مم
الرملة: 8 مم
ولاية نابلتاكلسة: 8 مم
بني خلاد: 5 مم
ولاية بنزرتتينجة: 5 مم
سجنان: 14 مم
ولاية قابسمطماطة القديمة: 8 مم
مارث: 4 مم
مطماطة الجديدة: 4 مم
بني زلطن: 4 مم
مطار مطماطة: 4 مم
توجان: 4 مم
منزل الحبيب: 6 مم
وفي ما يلي أهم كميات الأمطار المسجلة، بحساب المليمتر، حسب الولايات:
ولاية مدنينصدغيان: 26 مم
أجيم: 15 مم
حومة السوق: 13 مم
جربة الميناء: 12 مم
مارينا: 12 مم
ميدون: 12 مم
جربة المطار: 9 مم
سدويكش: 7 مم
ولاية تطاوينتطاوين: 1 مم
بئر الأحمر: 2 مم
الذهيبة: 2 مم
رمادة: 2 مم
غمراسن: 2 مم
ولاية قبليقبلي: 2 مم
سوق الأحد: 7 مم
رجيم معتوق: 4 مم
ولاية القصرينماجل بلعباس: 10 مم
ولاية جندوبةوادي ملاق: 1 مم
بني مطير: 7 مم
طبرقة: 8 مم
بلطة بوعوان: 5 مم
عين دراهم: 11 مم
سد بربرة: 2 مم
ولاية باجةنفزة: 8 مم
باجة: 6 مم
سد كساب: 7 مم
عمدون: 7 مم
ولاية زغوانجرادو: 14 مم
ولاية صفاقسأولاد يانق: 6 مم
القراطن: 6 مم
الرملة: 8 مم
ولاية نابلتاكلسة: 8 مم
بني خلاد: 5 مم
ولاية بنزرتتينجة: 5 مم
سجنان: 14 مم
ولاية قابسمطماطة القديمة: 8 مم
مارث: 4 مم
مطماطة الجديدة: 4 مم
بني زلطن: 4 مم
مطار مطماطة: 4 مم
توجان: 4 مم
منزل الحبيب: 6 مم
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