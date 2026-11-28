الرابطة الثانية: النتائج والترتيب في أعقاب الجولة العاشرة
جرت مساء اليوم السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة العاشرة لـبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، في المجموعتين الأولى والثانية، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:
المجموعة الأولى: نتائج السبت 28 نوفمبر 2026- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس: 3 – 0
- ملعب قربة: النجم الخلادي – محيط قرقنة: 1 – 2
- ملعب مساكن: هلال مساكن – الملعب السوسي: 1 – 0
- ملعب الشابة: هلال الشابة – كوكب عقارب: 3 – 2
مباريات مقبلة في المجموعة الأولى- الأحد 29 نوفمبر 2026، ملعب بلخير بجبل الجلود: جمعية مقرين – بعث بوحجلة
- الاثنين 30 نوفمبر 2026، ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل قابس ومكارم المهدية إلى موعد لاحق.
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| هلال الشابة | 20 | 10 |
| مستقبل سليمان | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| هلال مساكن | 17 | 10 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 10 |
| محيط قرقنة | 12 | 10 |
| اتحاد تطاوين | 11 | 9 |
| بعث بوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 10 |
| كوكب عقارب | 8 | 10 |
| النجم الخلادي | 7 | 10 |
| مستقبل قابس | 5 | 9 |
ويعتلي هلال الشابة صدارة المجموعة الأولى بـ20 نقطة من 10 لقاءات، بعد فوزه على كوكب عقارب بنتيجة 3 – 2، متقدماً على مستقبل سليمان الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب فوزه على سبورتينغ بن عروس بـ3 – 0.
المجموعة الثانية: مباريات الأحد والاثنين
الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب قربة: النادي القربي – جمعية أريانة
- ملعب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – هلال الرديف
- ملعب بوحجلة: الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
- ملعب محمد رواشد بقفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – أمل بوشمة
الاثنين 30 نوفمبر 2026- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 24 | 9 |
| اتحاد قصور الساف | 18 | 9 |
| قوافل قفصة | 16 | 9 |
| النادي القربي | 15 | 9 |
| جمعية أريانة | 14 | 9 |
| القلعة الرياضية | 14 | 9 |
| جندوبة الرياضية | 14 | 9 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| شبيبة القيروان | 11 | 9 |
| أمل بوشمة | 10 | 9 |
| هلال الرديف | 9 | 9 |
| الملعب القابسي | 8 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
ويتصدر مستقبل القصرين ترتيب المجموعة الثانية بـ24 نقطة من 9 لقاءات، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد قصور الساف صاحب 18 نقطة.
المجموعة الأولى: نتائج السبت 28 نوفمبر 2026- ملعب قرمبالية: مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس: 3 – 0
- ملعب قربة: النجم الخلادي – محيط قرقنة: 1 – 2
- ملعب مساكن: هلال مساكن – الملعب السوسي: 1 – 0
- ملعب الشابة: هلال الشابة – كوكب عقارب: 3 – 2
مباريات مقبلة في المجموعة الأولى- الأحد 29 نوفمبر 2026، ملعب بلخير بجبل الجلود: جمعية مقرين – بعث بوحجلة
- الاثنين 30 نوفمبر 2026، ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين
ملاحظة: تم تأجيل مباراة مستقبل قابس ومكارم المهدية إلى موعد لاحق.
ترتيب المجموعة الأولى| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| هلال الشابة | 20 | 10 |
| مستقبل سليمان | 19 | 10 |
| مكارم المهدية | 18 | 9 |
| مقرين الرياضية | 17 | 9 |
| هلال مساكن | 17 | 10 |
| سكك الحديد الصفاقسي | 12 | 9 |
| الملعب السوسي | 12 | 10 |
| محيط قرقنة | 12 | 10 |
| اتحاد تطاوين | 11 | 9 |
| بعث بوحجلة | 11 | 9 |
| سبورتينغ بن عروس | 10 | 10 |
| كوكب عقارب | 8 | 10 |
| النجم الخلادي | 7 | 10 |
| مستقبل قابس | 5 | 9 |
ويعتلي هلال الشابة صدارة المجموعة الأولى بـ20 نقطة من 10 لقاءات، بعد فوزه على كوكب عقارب بنتيجة 3 – 2، متقدماً على مستقبل سليمان الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب فوزه على سبورتينغ بن عروس بـ3 – 0.
المجموعة الثانية: مباريات الأحد والاثنين
الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب قربة: النادي القربي – جمعية أريانة
- ملعب طريق بوليفة بالكاف: أولمبيك الكاف – هلال الرديف
- ملعب بوحجلة: الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين
- ملعب القصرين: مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية
- ملعب محمد رواشد بقفصة: قوافل قفصة – الملعب القابسي
- ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين: أولمبيك مدنين – أمل بوشمة
الاثنين 30 نوفمبر 2026- ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية
ترتيب المجموعة الثانية| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| مستقبل القصرين | 24 | 9 |
| اتحاد قصور الساف | 18 | 9 |
| قوافل قفصة | 16 | 9 |
| النادي القربي | 15 | 9 |
| جمعية أريانة | 14 | 9 |
| القلعة الرياضية | 14 | 9 |
| جندوبة الرياضية | 14 | 9 |
| أولمبيك الكاف | 11 | 9 |
| شبيبة القيروان | 11 | 9 |
| أمل بوشمة | 10 | 9 |
| هلال الرديف | 9 | 9 |
| الملعب القابسي | 8 | 9 |
| سبورتينغ المكنين | 5 | 9 |
| أولمبيك مدنين | 5 | 9 |
ويتصدر مستقبل القصرين ترتيب المجموعة الثانية بـ24 نقطة من 9 لقاءات، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد قصور الساف صاحب 18 نقطة.
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