المجموعة الأولى: نتائج السبت 28 نوفمبر 2026



مباريات مقبلة في المجموعة الأولى



ترتيب المجموعة الأولى



المجموعة الثانية: مباريات الأحد والاثنين



الأحد 29 نوفمبر 2026



الاثنين 30 نوفمبر 2026



ترتيب المجموعة الثانية



جرت مساء اليومالدفعة الأولى من مبارياتلـلكرة القدم، في، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:: مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس:: النجم الخلادي – محيط قرقنة:: هلال مساكن – الملعب السوسي:: هلال الشابة – كوكب عقارب:: جمعية مقرين – بعث بوحجلة: سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين: تممباراةإلى موعد لاحق.| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويعتليصدارةبـمن، بعد فوزه علىبنتيجة، متقدماً علىالذي رفع رصيده إلىعقب فوزه علىبـ: النادي القربي – جمعية أريانة: أولمبيك الكاف – هلال الرديف: الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين: مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية: قوافل قفصة – الملعب القابسي: أولمبيك مدنين – أمل بوشمة: اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويتصدرترتيببـمن، بفارقعن أقرب ملاحقيهصاحب