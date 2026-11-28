نتائج الدفعة الأولى



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مباريات الأحد 29 نوفمبر 2026



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في ما يليفي أعقابمن مبارياتلـلكرة القدم التي جرت مساء اليوم: تقدم ساقية الداير– الملعب التونسي(هدففي الدقيقة: النادي البنزرتي– الترجي الجرجيسي(أهداففي الدقيقتين، مقابل هدفمنفي الدقيقة: نجم المتلوي– اتحاد بن قردان(أهداففي الدقيقة، وفي الدقيقة، وفي الدقيقة| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه ||---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|ويعتليصدارةبـمن، بعد فوزه علىبنتيجة، فيما ارتقىإلىبـعقب فوزه القاتل علىفي الدقيقة: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري –: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي –: النجم الساحلي – النادي الأفريقي: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة