بطولة الرابطة الأولى (الجولة 9 – الدفعة الأولى): النتائج والترتيب
في ما يلي النتائج والترتيب في أعقاب الدفعة الأولى من مباريات الجولة التاسعة لـبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي جرت مساء اليوم السبت.
نتائج الدفعة الأولىالسبت 28 نوفمبر 2026:
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: تقدم ساقية الداير 0 – الملعب التونسي 1 (هدف مام تيون في الدقيقة 90+6)
- ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 2 – الترجي الجرجيسي 1 (أهداف أشرف الفرشيشي في الدقيقتين 8 و90+4، مقابل هدف حمدي العبيدي من ضربة جزاء في الدقيقة 75)
- ملعب المتلوي: نجم المتلوي 0 – اتحاد بن قردان 3 (أهداف أيمن العمري في الدقيقة 30، وإدريس المحيرصي في الدقيقة 36، وفادي الطياشي في الدقيقة 73)
الترتيب المؤقت| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| النادي الأفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| شبيبة العمران | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
ويعتلي اتحاد بن قردان صدارة الترتيب المؤقت بـ20 نقطة من 9 لقاءات، بعد فوزه على نجم المتلوي بنتيجة 3 – 0، فيما ارتقى الملعب التونسي إلى المركز الثاني بـ19 نقطة عقب فوزه القاتل على تقدم ساقية الداير في الدقيقة 90+6.
مباريات الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب الكرم – الساعة 14:00: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري – الحكم: أمير العيادي – حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
- ملعب حمام الأنف – الساعة 14:00: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي – الحكم: باسم بلعيد – حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
مباريات مؤجلةالأربعاء 9 ديسمبر 2026:
- الملعب الأولمبي بسوسة – الساعة 14:00: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026:
- ملعب الشتيوي بالمرسى – الساعة 14:00: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
- ملعب حمادي العقربي برادس – الساعة 14:00: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
نتائج الدفعة الأولىالسبت 28 نوفمبر 2026:
- ملعب الطيب المهيري بصفاقس: تقدم ساقية الداير 0 – الملعب التونسي 1 (هدف مام تيون في الدقيقة 90+6)
- ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي 2 – الترجي الجرجيسي 1 (أهداف أشرف الفرشيشي في الدقيقتين 8 و90+4، مقابل هدف حمدي العبيدي من ضربة جزاء في الدقيقة 75)
- ملعب المتلوي: نجم المتلوي 0 – اتحاد بن قردان 3 (أهداف أيمن العمري في الدقيقة 30، وإدريس المحيرصي في الدقيقة 36، وفادي الطياشي في الدقيقة 73)
الترتيب المؤقت| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| اتحاد بن قردان | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 |
| الملعب التونسي | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 |
| الترجي الرياضي | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| الاتحاد المنستيري | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 |
| النادي الأفريقي | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| النادي البنزرتي | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| النادي الصفاقسي | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
| تقدم ساقية الداير | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| شبيبة العمران | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| الترجي الجرجيسي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 10 |
| نجم المتلوي | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 13 |
| النجم الساحلي | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| مستقبل المرسى | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| نادي حمام الأنف | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| الأولمبي الباجي | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| أمل حمام سوسة | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 |
ويعتلي اتحاد بن قردان صدارة الترتيب المؤقت بـ20 نقطة من 9 لقاءات، بعد فوزه على نجم المتلوي بنتيجة 3 – 0، فيما ارتقى الملعب التونسي إلى المركز الثاني بـ19 نقطة عقب فوزه القاتل على تقدم ساقية الداير في الدقيقة 90+6.
مباريات الأحد 29 نوفمبر 2026- ملعب الكرم – الساعة 14:00: شبيبة العمران – الاتحاد المنستيري – الحكم: أمير العيادي – حكم الفار: السلوفيني ميهايل أنتيتش
- ملعب حمام الأنف – الساعة 14:00: نادي حمام الأنف – الأولمبي الباجي – الحكم: باسم بلعيد – حكم الفار: السلوفيني ألين بوروزاتش
مباريات مؤجلةالأربعاء 9 ديسمبر 2026:
- الملعب الأولمبي بسوسة – الساعة 14:00: النجم الساحلي – النادي الأفريقي
الخميس 10 ديسمبر 2026:
- ملعب الشتيوي بالمرسى – الساعة 14:00: مستقبل المرسى – النادي الصفاقسي
- ملعب حمادي العقربي برادس – الساعة 14:00: الترجي الرياضي – أمل حمام سوسة
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