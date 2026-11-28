احتضنت محطة النقل العمومي بمرناق من ولاية بن عروس، اليوم السبت، يوما تنشيطيّا توعويّا مفتوحا لتعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال والناشئة وترسيخ ثقافة المحافظة على الملك العام تحت شعار "حجرة صغيرة أما المضرة كبيرة"، ببادرة من دار الثقافة مرناق وبالشراكة مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني.وتضمّنت التظاهرة عدّة فقرات تنشيطية، وعروضا موسيقية، وورشات في الرسم، والتعبير الإيقاعي، والبراعة اليدوية، والتدوير والرسكلة، أثّثها عدد من الأطفال وركزت في مضمونها على سبل تعامل الطفل مع البيئة، وأهمية المحافظة عليها، والمحافظة على تجهيزات وسائل النقل العمومي والملك العام عموما.وأوضح مدير دار الثقافة بمرناق، حمزة انويل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه التظاهرة تأتي ضمن مشروع "محطة الفنون بمرناق" وهو مشروع ثقافي وفني ببن عروس يهدف الى تحويل محطة النقل العمومي وسط مدينة مرناق الى فضاء ابداعي مفتوح يجمع بين الفن والذاكرة، ويساهم في إبراز التراث المادي واللامادي للمنطقة والمحافظة عليه.وأضاف أنّ التظاهرة تضمّنت عروض الفروسية التقليدية المميزة للمنطقة، إلى جانب عرض 14 جدارية بأحجام مختلفة، أبدع أصحابها كل على طريقته وبأسلوبه وألوانه في إبراز جمال الطبيعة وأجوائها، وحملت في طياتها رسائل توعوية للأطفال والناشئة تعبّر في جانب منها على أهمية المحافظة على البيئة والمحيط والموروث الثقافي للمنطقة، والتجهيزات والمرافق العامة للمواطن.وأكّد المتحدّث على ضرورة تعزيز الوعي بأهمية ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية من خلال نشر ثقافة المسؤولية البيئية لدى الأطفال، وتوعيتهم بضرورة المحافظة على وتجهيزات وسائل النقل العمومي باعتبارها مسؤولية مشتركة، ولأنها تمثّل مرفقا حيويا يقدم ويخدم الجميع يوميا، ويساهم في توفير بيئة نقل أكثر أمانا، الى جانب ترسيخ ثقافة الاستعمال المسؤول للمرافق والتجهيزات الموضوعة على ذمة المواطنين، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتثمين الموروث المادي واللامادي للمنطقة.