أعلنت وزارة المالية عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 529 مراقباً للمصالح المالية بعنوان سنة 2026، وذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 27 نوفمبر 2026 وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.ووفقاً لنص القرار الصادر بالرائد الرسمي عدد 114، امس الجمعة، ستجري الاختبارات الخاصة بهذه المناظرة يوم 1 فيفري 2027 والأيام الموالية له.وتستهدف المناظرة المترشحين المحرزين على شهادة البكالوريا على الأقل أو شهادة معادلة لها، أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى الثالث بالسلم الوطني للمهارات في اختصاصات: الإدارة، الاقتصاد والتصرف، المحاسبة، المالية، التجارة، والإعلامية.وتتوزع الخطط المراد سد شغورها والبالغ عددها 529 خطة على مختلف ولايات الجمهورية على النحو التالي تونس (157 خطة) وصفاقس (62 خطة) وسوسة (43 خطة) والمنستير (39 خطة) وبن عروس (36 خطة) ونابل (36 خطة) وأريانة (28 خطة) ومنوبة (17 خطة) وقابس (17 خطة) والمهدية (15 خطة) وزغوان (14 خطة) والقيروان (13 خطة) ومدنين (11 خطة) وبنزرت (7 خطة) وتطاوين (5 خطة) وباجة (4 خطط) وجندوبة (4 خطط) وسيدي بوزيد (4 خطط) وقفصة (3 خطط) والقصرين (3 خطط) والكاف (3 خطط) وقبلي (3 خطط) وتوزر (3 خطط) وسليانة خطتان (2).وأشار القرار إلى أن باب التسجيل عن بعد للمناظرة يُفتح على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية (www.finances.gov.tn) ابتداءً من يوم 25 ديسمبر 2026، على أن تُختتم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد يوم 8 جانفي 2027.وعقب التسجيل الإلكتروني، يتعين على المترشحين إرسال ملفات الترشح بطلب من الإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: "وزارة المالية، ساحة الحكومة القصبة، 1020 تونس"، مع كتابة عبارة (ملف ترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مراقبين للمصالح المالية) على الظرف الخارجي.