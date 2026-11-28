ضمن العروض الموازية المنتظمة في اليوم قبل الأخير من فعاليات الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، تابع جمهور الفن الرابع مساء الجمعة بقاعة المبدعين الشبان عرض "الموت" إنتاج المركز الثقافي يوغرطة بالكاف نص نور الدين الهمامي إخراج الأزهر الفرحاني أداء كل من نور الدين الهمامي وعبد السلام البوزيدي."الموت"، كما يشير العنوان، مسرحية تدور أحداثها في عالم الأموات أو الأحياء الموتى، انطلاقا من شخصيتين تعيشان في المقبرة بين الموتى هما الخال عمّار والشّاب منير، الأول بلا عائلة لم يعرف سوى رائحة البخور وجثامين الموتى ووحشة الليل في المقبرة، والثاني يجد نفسه مجبرا على العيش في هذا الإطار بعد موت والدته وتنكّر إخوته له وطرده من البيت، يتيما قضى ليلته الأولى نائما على قبر والدته.يستقبله عمار ليؤنس وحدته ويصبح شريكه في استقبال الموتى بكل حكاياتهم التي يتّخذان منها مادّة لحوارهما اليومي عن العلاقات في المؤسّسة الأسريّة وعن الموت الذي لم يعد يوجع الأحياء."تنسى كأنّك لم تكن"... فإذا بالمقبرة مرآة عاكسة لما يحدث خارجها من تصدّع ونكران وجفاف عاطفي، والموت في هذا العمل، ليس موتا بمعناه الفيزيولوجي وإنما مواجهة لحقيقة لا مفرّ منها، وحالة وجوديّة تُطرح من خلالها أسئلة فلسفيّة واجتماعيّة.بحسب المنظمين، يذهب النصّ إلى أبعد من ذلك محوّلا الموت إلى حالة عبثيّة بتأسيس شركة لدفن الموتى (أو التمعّش من الموت) توفّر كلّ ما يلزم لمواكب العزاء بنبرة كوميدية ساخرة تكسر فكرة الموت وما يترتّب عنها من أحاسيس الفقد والكآبة، مستبطنة مقارنة بين الطمأنينة في مجاورة الموتى وخدمتهم ومشقّة مجاورة الأحياء وتحمّل زيفهم. مع طرح تساؤلات فلسفية صادمة حول ما يخيف الإنسان حقّا: هل هو الموت ببصمته وراحته ونهاية الألم أم الحياة بصخبها وقسوتها؟"الموت" عمل كشف بأبعاده الفلسفيّة عمق التناقض الاجتماعي والوجودي بين زيف الحياة وهدوء الموت متجاوزا فكرة الفناء الجسدي لتفكيك موت المعنى والقيم في الواقع المعاش.