توجت مسرحية "الصباط" لمحمد منير العرقي بجائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير لسنة 2026 ضمن الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، وفق ما تم الإعلان عنه خلال حفل أقيم صباح اليوم السبت بتونس العاصمة، قبل ساعات من حفل اختتام الدورة.وتنتظم هذه الجائزة في إطار الشراكة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وأيام قرطاج المسرحية، وتكريما للصحفية ورئيسة نقابة الصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني (1967-2016) وتقديرا لمسيرتها النضالية، وما قدمته للمجال الإعلامي في تونس، وتشجيعا للأعمال المسرحية المدافعة عن الحريات وعن الحق في التعبير.ودأبت الهيئات الفارطة لأيام قرطاج المسرحية على إسناد هذه الجائزة سنويا، منذ تأسيسها سنة 2017 إلى غاية العام الفارط ( دورة 2025) خلال الحفل الرسمي لاختتام الأيام بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين وأفراد من عائلة الفقيدة نجيبة الحمروني.واستند قرار منح قرار منح الجائزة لهذه المسرحية، إلى جملة من الاعتبارات المضمونية والفنية التي جعلت من العمل الأقرب إلى المبادئ التي تحملها الجائزة، وفي مقدمتها الدفاع عن الحريات. فقد فازت مسرحية "الصباط" (إنتاج شركة فينيق طاهر ونبيل للإنتاج)، لتميزها بالقدرة على مساءلة السلطة الأبوية والاجتماعية، وإبراز حق المرأة في التعبير عن ذاتها والاستقلال بقرارها، إلى جانب طرح مسألة كشف الحقيقة ومواجهة الذاكرة المثقلة بالعنف، بحسب ما جاء في تقرير لجنة التحكيم المتكونة من الصحفيين الأسعد المحمودي وسماح قصد الله.وجاء في تقرير اللجنة أن معالجة هذا العمل المسرحي "تتقاطع مع القيم التي دافعت عنها الصحفية الراحلة نجيبة الحمروني، وفي مقدمتها حرية التعبير واستقلالية الكلمة ورفض الرقابة والإقصاء والدفاع عن حق الإنسان في الاختلاف".واعتبرت اللجنة أن قوة العمل تكمن في انتقاله من معالجة علاقة عائلية متوترة إلى إبراز حق الإنسان، وخاصة المرأة، في امتلاك صوته وقراره ومصيره، وفي التحرر من الخوف والصمت المفروضين عليه. كما نجحت المسرحية في تحويل قضية الحرية من مفهوم مجرد إلى تجربة إنسانية ملموسة، من خلال الكشف عن الآليات التي يمارس بها القمع داخل الفضاء العائلي والاجتماعي وعن أثر الصمت والخوف في تشكيل حياة الأفراد وتحديد اختياراتهم.وشاهدت اللجنة خلال هذه الدورة 14 عملا مسرحيا تونسيا ضمن العروض الموازية للدورة 27 لأيام قرطاج المسرحية التي انتظمت من 21 إلى 28 نوفمبر 2026 وتم انتقاء 3 أعمال منها للتنافس على الجائزة وهي "الإنساوان" لمحمد كواص و"الصباط" لمحمد منير العرقي و"سراب" لحافظ خليفة.واعتمدت اللجنة في تقييمها على مدى تقاطع المضامين المسرحية مع المبادئ التي تقوم عليها جائزة نجيبة الحمروني وخاصة حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الاختلاف، إلى جانب جرأة الأعمال في تناول القضايا الحقوقية والاجتماعية وعمق معالجتها الفكرية والنقدية، فضلا عن القيمة الفنية والجمالية للعرض ونجاحه في تحويل القضايا المطروحة إلى تعبير مسرحي قادر على إثارة النقاش العام.