دعا مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات إلى مراجعة وتحيين التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفعلية في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، وتعزيز نفاذهم إلى الخدمات والفضاءات العامة والخاصة، وذلك ضمن جملة من التوصيات الرامية إلى دعم مشاركتهم في الحياة العامة والحد من محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار.وقدّم المرصد، اليوم السبت بالعاصمة، خلال ندوة خُصّصت للإعلان عن اختتام مشروع "مشاركة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة ومعالجة محدودية تمثيليتهم في مواقع صنع القرار"، أبرز مخرجات المشروع المتضمنة توصيات تهم الجوانب التشريعية والمؤسساتية والسياسية والمدنية، فضلا عن النفاذ إلى الخدمات ودعم لغة الإشارة.وأفاد عضو الهيئة المديرة بمرصد شاهد، نور الدين الوصيف، خلال الندوة الختامية التي انتظمت تحت عنوان "مشاركة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة في الحياة العامة: واقع التمثيل وآفاق الإصلاح"، بأن التوصيات المنبثقة عن المشروع تتوزع على خمسة محاور مستمدة من الورشات التدريبية التي انتظمت بالجهات، إلى جانب توصيات خاصة بدعم لغة الإشارة وتوصيات عامة، سيتم رفعها إلى أصحاب القرار.وفي ما يتعلق بالمستوى التشريعي والمؤسساتي، أوصى المشروع بمراجعة وتحيين التشريعات الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة وتوحيد الإطار القانوني المنظم للمسائل ذات العلاقة، فضلا عن دعم آليات تنفيذ القوانين وتطوير آليات المتابعة والمساءلة المتعلقة بمدى احترام المؤسسات العمومية لالتزاماتها تجاه هذه الفئة.وعلى مستوى المشاركة السياسية والمدنية، دعا إلى ضمان المشاركة الفعلية للأشخاص ذوي/ات الإعاقة في المجالس المنتخبة وفي مواقع صنع القرار، وتعزيز تمثيليتهم في الهياكل واللجان الاستشارية ومختلف آليات المشاركة المحلية والجهوية والوطنية، إلى جانب إشراكهم في إعداد السياسات والبرامج والقرارات وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والمدنية.وفي ما يخص النفاذ إلى الخدمات والفضاءات، شملت التوصيات تهيئة البنية التحتية والفضاءات العامة والخاصة بما يضمن النفاذ الشامل إلى مختلف المرافق، وتحسين ظروف التنقل، خاصة في المناطق الداخلية والبعيدة، وضمان تيسير النفاذ إلى الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية، فضلا عن تطوير آليات التواصل والإعلام الميسّر.كما دعا المشروع، في مجال التوعية وبناء القدرات، إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف الحقوقي لفائدة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وتعزيز قدرات الجمعيات والمنظمات الناشطة في المجال، وتنفيذ حملات المناصرة ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومقاومة الصور النمطية والتمييز، إلى جانب تطوير المعارف القانونية لدى الفاعلين الإداريين والتربويين والمهنيين.وفي ما يتعلق بالمناصرة والتأثير في السياسات العمومية، شددت التوصيات على دعم المبادرات الجهوية للمناصرة وربطها بمسارات التأثير على المستوى الوطني، وتعزيز التنسيق بين الجمعيات والائتلافات والمنظمات الناشطة في مجال الإعاقة، وتطوير آليات الحوار والتشاور المباشر مع أصحاب القرار، فضلا عن توظيف المعطيات والدراسات والاستبيانات في صياغة مطالب المناصرة ودعمها بالحجج والأدلة.وخصّ المشروع لغة الإشارة بجملة من التوصيات، من بينها الاعتراف بها وتطوير الإطار القانوني المتعلق بها وتوحيدها، ومعالجة الحواجز التواصلية داخل المؤسسات والخدمات العمومية، والاستثمار في التكوين المستدام، وتعزيز مشاركة الأشخاص الصم في الحياة العامة وصنع القرار.كما نصّت التوصيات العامة على اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتكريس حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة، والتنصيص على المشاركة السياسية المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.وبخصوص حصيلة المشروع، أوضح الوصيف أنه مكّن من تكوين حوالي 125 شخصا من ذوي الإعاقة، بمعدل 25 شخصا عن كل ولاية من ولايات جندوبة وبن عروس وصفاقس والقصرين ومدنين، وذلك خلال ورشات جهوية انتظمت في شهري فيفري وأفريل 2026، بهدف إعدادهم ليكونوا سفراء لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة.وأضاف أن المشروع، الذي انطلق في 25 أكتوبر 2025 واختُتم في 30 نوفمبر 2026، شمل أيضا تنظيم ندوة وطنية تشاورية بالعاصمة، وتكوينا في لغة الإشارة، إلى جانب تكوين 72 جمعية تنشط في مجال الإعاقة.