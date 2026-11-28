نظم مكتب التعاون الدولي بالإدارة العامة للديوانة، خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2026، سلسلة من الدورات التكوينية التي شملت محاور متعددة ترمي إلى دعم قدرات أعوان الديوانة وتعزيز كفاءاتهم في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، ولا سيما مكافحة التقليد، وذلك في إطار أنشطة التعاون التونسي الفرنسي في المجال الديواني.وشملت هذه الدورات، وفق بلاغ صادر السبت عن الديوانة التونسية، عددا من ضباط الديوانة بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة والصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في إطار التكوين في المجالات ذات الصلة بمكافحة التقليد.كما احتضن مقر الإدارة العامة للديوانة دورة تكوينية حول مكافحة الجرائم السيبرنية والعملة الافتراضية، تولى تأمينها خبراء من الديوانة الفرنسية، لفائدة ثلة من ضباط وأعوان الديوانة.وفي السياق ذاته، انتظمت بمقر مؤسسة "Expertise France" دورة تكوينية حول التصدي لتهريب الممتلكات الثقافية لفائدة ثلة من ضباط وأعوان الإدارة العامة للديوانة بمشاركة ضابطين من الجمارك الليبية، وذلك بالتعاون مع السفارة الفرنسية بتونس والديوانة الفرنسية.