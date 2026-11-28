تنتظم يوم 3 ديسمبر 2026 بتونس ورشة عمل لتقديم نتائج دراسة أعدّتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول فرص تنويع مصادر تزود تونس بالمنتجات الإفريقية، في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).وتهدف هذه الورشة، التي تنتظم ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالشراكة مع مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بشمال إفريقيا، الى عرض نتائج الدراسة على مختلف الأطراف المعنية واستجلاء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.وتجمع هذه التظاهرة ممثلين عن الوزارات والهياكل الوطنية المعنية وفاعلين من القطاع الخاص وغرف التجارة ومكونات المجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية، وفق ما أفادت به اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في بلاغ نشرته أمس الجمعة.وتحدد الدراسة القطاعات الصناعية التونسية الأكثر قدرة على الاستفادة من تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الى جانب تقييم إمكانات التزود بالمنتجات الإفريقية دعما للقدرات الوطنية في مجالي الصناعة والتصدير.كما تتناول الدراسة فرص مساهمة تونس في تطوير سلاسل قيمة إقليمية تنافسية على امتداد القارة الإفريقية.يشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية قد دخلت حيز النفاذ في ماي 2019، وصادقت عليها تونس في 7 أوت 2020.وتعد الاتفاقية أحد المشاريع الرائدة للاتحاد الإفريقي، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب من أجل بناء إفريقيا متكاملة ومزدهرة وسالمة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.وتهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد الإفريقي، ضمن سوق تضم أكثر من 300 مليون مستهلك، ويبلغ حجم المبادلات التجارية فيها 3400 مليار دولار سنويا.كما تعمل على إزالة الحواجز الجمركية التي تعيق حرية تنقل السلع والخدمات بين البلدان الإفريقية.