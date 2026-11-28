مقاربة تشاركية



الترفيع في الحصة بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي



خلفية الأزمة



عقدجلسة خُصصت لبحث، المنعقدة بـمن، والتي تم خلالها، ولـمع مختلفحول سبل استغلالفي إطاروأفادأنه سيتم العمل علىالمقدمة وبشأنها مع، تمهيداً لإعدادالمنظم لاستغلالمن، والمقدّرة بـ، بما يضمنفي هذا، ويحققبين متطلباتلـومثّلمناسبة لـوالاستماع إلى، حيث تم تقديم جملة منالمتعلقة بـهذاوتنظيموحضرممثلون عن، من، إلى جانبوعضوين منوممثلين عنبـ، ورؤساءوأكد، من خلال هذا، حرصه على تكريستجمع مختلف، وتعززبين، بما يدعموقد تم التوصل إلىيقضي بـمنفيلـ، وذلك خلال مشاركةفي أعماللـ، بعد سلسلة منمعوتجدر الإشارة إلى أنالتابعة لـتعتمدلـكلوكانتقد أصدرت في بدايةدعت فيهاإلىحتى، مبررة ذلك بـبنسبة تفوقوتطالببـ، نظراً لأنتقوم علىلا تواكبالحالي لـ، الذي يضم اليوم ما بين