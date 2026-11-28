المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري يوسّع دائرة مشاوراته بشأن سبل استغلال حصة القمبري الأحمر
عقد المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري جلسة خُصصت لبحث تقديم واستعراض مخرجات الدورة السنوية التاسعة والأربعين للهيئة العامة لمصائد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط (CGPM)، المنعقدة بـروما من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، والتي تم خلالها الترفيع في حصة تونس من القمبري الأحمر، ولـتوسيع دائرة التشاور مع مختلف الأطراف المعنية حول سبل استغلال صنف القمبري الأحمر في إطار مخطط التصرف للفترة 2027-2029.
وأفاد المجمع أنه سيتم العمل على دراسة مختلف المقترحات المقدمة والتنسيق بشأنها مع المصالح والهياكل المعنية، تمهيداً لإعداد الإطار القانوني والترتيبي المنظم لاستغلال الحصة المخصصة لتونس من القمبري الأحمر، والمقدّرة بـ208,9 طن، بما يضمن حسن التصرف في هذا المورد، ويحقق التوازن بين متطلبات المحافظة على الثروة السمكية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لـلمهنيين.
مقاربة تشاركيةومثّل اللقاء مناسبة لـتبادل وجهات النظر والاستماع إلى مشاغل المهنيين ومقترحاتهم، حيث تم تقديم جملة من التصورات والمقترحات المتعلقة بـآليات استغلال هذا المورد وتنظيم نشاط الصيد.
وحضر الجلسة ممثلون عن المهنيين، من أصحاب مراب الصيد بالجرّ والمصدّرين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المجمع وعضوين من المجلس وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومديرة الاستغلال بـالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، ورؤساء دوائر الصيد البحري ببنزرت وتونس.
وأكد المجمع، من خلال هذا المسار التشاوري، حرصه على تكريس مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، وتعزز التنسيق بين الهياكل الإدارية والمهنية، بما يدعم حوكمة القطاع.
الترفيع في الحصة بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبيوقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بـالترفيع في الحصة المخصصة لتونس من الجمبري الأحمر (Crevette rouge) في المياه العميقة لـالبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال مشاركة الوفد التونسي في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لـلهيئة العامة لمصائد الأسماك، بعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات الفنية مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمصائد الأسماك التابعة لـمنظمة الأغذية والزراعة تعتمد نظام تحديث دوري لـحصص الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات.
خلفية الأزمةوكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت في بداية شهر أكتوبر 2026 مذكرة دعت فيها الموردين إلى تعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي حتى نهاية عام 2026، مبررة ذلك بـتجاوز تونس لحصتها القانونية بنسبة تفوق 41 بالمائة.
وتطالب تونس بـإعادة مراجعة سقف الإنتاج، نظراً لأن الحصة الحالية تقوم على بيانات تاريخية قديمة لا تواكب التطور الهيكلي الحالي لـأسطول صيد الأعماق التونسي، الذي يضم اليوم ما بين 70 و100 سفينة حديثة ومجهزة.
وأفاد المجمع أنه سيتم العمل على دراسة مختلف المقترحات المقدمة والتنسيق بشأنها مع المصالح والهياكل المعنية، تمهيداً لإعداد الإطار القانوني والترتيبي المنظم لاستغلال الحصة المخصصة لتونس من القمبري الأحمر، والمقدّرة بـ208,9 طن، بما يضمن حسن التصرف في هذا المورد، ويحقق التوازن بين متطلبات المحافظة على الثروة السمكية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لـلمهنيين.
مقاربة تشاركيةومثّل اللقاء مناسبة لـتبادل وجهات النظر والاستماع إلى مشاغل المهنيين ومقترحاتهم، حيث تم تقديم جملة من التصورات والمقترحات المتعلقة بـآليات استغلال هذا المورد وتنظيم نشاط الصيد.
وحضر الجلسة ممثلون عن المهنيين، من أصحاب مراب الصيد بالجرّ والمصدّرين، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المجمع وعضوين من المجلس وممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومديرة الاستغلال بـالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، ورؤساء دوائر الصيد البحري ببنزرت وتونس.
وأكد المجمع، من خلال هذا المسار التشاوري، حرصه على تكريس مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين، وتعزز التنسيق بين الهياكل الإدارية والمهنية، بما يدعم حوكمة القطاع.
الترفيع في الحصة بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبيوقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بـالترفيع في الحصة المخصصة لتونس من الجمبري الأحمر (Crevette rouge) في المياه العميقة لـالبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال مشاركة الوفد التونسي في أعمال الدورة التاسعة والأربعين لـلهيئة العامة لمصائد الأسماك، بعد سلسلة من المفاوضات والاجتماعات الفنية مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لمصائد الأسماك التابعة لـمنظمة الأغذية والزراعة تعتمد نظام تحديث دوري لـحصص الدول الأعضاء كل ثلاث سنوات.
خلفية الأزمةوكانت السلطات الإيطالية قد أصدرت في بداية شهر أكتوبر 2026 مذكرة دعت فيها الموردين إلى تعليق شراء الجمبري الأحمر التونسي حتى نهاية عام 2026، مبررة ذلك بـتجاوز تونس لحصتها القانونية بنسبة تفوق 41 بالمائة.
وتطالب تونس بـإعادة مراجعة سقف الإنتاج، نظراً لأن الحصة الحالية تقوم على بيانات تاريخية قديمة لا تواكب التطور الهيكلي الحالي لـأسطول صيد الأعماق التونسي، الذي يضم اليوم ما بين 70 و100 سفينة حديثة ومجهزة.
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