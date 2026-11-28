احتضنت تونس يومي 24 و25 نوفمبر الجاري أول لقاء عربي متخصص جمع خبراء في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع خبراء ومسؤولين معنيين بالاستثمار وبيئة الأعمال، لبحث سبل تعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون بهدف جذب الاستثمارات وحمايتها.وانتظم اللقاء ببادرة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة خبراء إقليميين ودوليين ومسؤولين من تونس ومصر والعراق والأردن وليبيا.وتناول المشاركون مداخل عملية للإصلاح، من بينها رقمنة إجراءات الاستثمار، واعتماد الشباك الموحّد، وتطوير الدور الوقائي لهيئات الرقابة ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة في تراخيص الاستثمار والصفقات العمومية، وحماية المبلّغين، وترسيخ شفافية الكيانات التجارية وملكيتها النفعية.كما استعرض ممثلو الدول المشاركة التقدم المحرز في المواءمة بين استراتيجيات الاستثمار واستراتيجيات الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، وخلصت مجموعات العمل إلى بلورة توصيات إقليمية في هذا المجال.وتواصلت الأشغال يوم 26 نوفمبر الجاري بلقاء خبراء على المستوى الوطني بمقر الهيئة التونسية للاستثمار، خُصّص لمراجعة نتائج اللقاء الإقليمي واستخلاص توصيات عملية لدعم جهود الإصلاح في تونس خلال سنة 2027.ومن المنتظر أن تتبع هذه اللقاءات أنشطة فنية واجتماعات تشاورية خلال العام المقبل، تمهيداً لإعداد توصيات ومعايير إرشادية متخصصة تُعرض خلال الدورة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أواخر سنة 2027.