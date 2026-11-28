21 نوفمبر



23 نوفمبر



25 نوفمبر



26 نوفمبر



28 نوفمبر



في ما يلي أبرز الأحداث السياسية التي قامت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بتغطيتها أو نقلها خلال الأسبوع المنقضي (من 21 إلى 28 نوفمبر 2026 ) حسب ترتيبها الزمني:- مناقشة ميزانية مهمّة وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم .-الإعلان عن مشاركة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في أشغال الدورة 23 لاجتماع وزراء الشؤون الخارجية لدول افريقيا وشمال أوروبا الذي انعقد بالعاصمة النرويجية أوسلو يومي 19 و20 نوفمبر 2026.- لقاء رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي بوفد عن الإدارة السامية التابعة للهيئة الأكاديمية بوزارة الدفاع بسلطنة عُمان الشقيقة في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة التونسية في المجالين البرلماني والمؤسساتي وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأكاديمية والعلمية والتكوينية والتنموية.- الإعلان عن توقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين محكمة المحاسبات وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون المشترك وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك.// 24 نوفمبر- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يستقبل سفير دولة الكويت بتونس، منصور خالد أحمد العمر، الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.- مناقشة ميزانية المهمّة الخاصّة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 خلال جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.- انطلاق أعمال الملتقى السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.- وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي بمقر الوزارة، الحاجي بريما إلفيس كوروما، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده كسفير لجمهورية السيراليون لدى تونس مع الإقامة بالجزائر.- إمضاء مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ممثلة في رئيسها عماد الحزقي وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان، برئاسة الشيخ غصن بن هلال العلوي، بهدف إرساء إطار مؤسساتي مستدام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الرقابي.- مؤسسة فداء تحيي الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي (12 عونا من أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية)، إثر الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدفهم يوم 24 نوفمبر 2015 بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.- مناقشة المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بالتوازي مع عرض تقريرها السنوي حول نشاطها لسنة 2025 وبرنامج عملها للسنة المقبلة إضافة إلى مناقشة المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب ومهمة المجلس الوطني للجهات والأقاليم .- اجتماع رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بالمنسقين الجهويين للمؤسسة بمختلف الولايات، في إطار مواصلة متابعة وضعيات منظوري مؤسسة فداء بمختلف ولايات الجمهورية، والاستعداد لإحياء الذكرى السادسة عشرة للثورة التونسية.- وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي الدكتورة "هيو جيونغ كيم" بمناسبة تعيينها على رأس بعثة منظمة الصحة العالمية بتونس، ويؤكّد التزام تونس منذ انضمامها سنة 1957 لهذه المنظمة بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه، خاصة في أفق الاستعداد لإحياء سبعينية انخراطها في المنظمة خلال السنة القادمة.- جلسة عمل بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، للنظر في التصورات الأولية لمشروع إعادة تهيئة شارع الحبيب بورقيبة باعتباره الشريان الرئيسي للعاصمة وواجهتها الحضارية.- رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يستقبل وفدا من كلية القيادة والأركان العمانية برئاسة العميد الركن جوي ياسر بن سعيد بن علي الرحبي، في إطار زيارة ميدانية إلى البرلمان ويؤكّد حرص تونس وسلطنة عمان المشترك على مزيد تعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وتوطيدها، وذلك خلال استقباله مساء اليوم الاربعاء بقصر باردو.- انتخاب تونس لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة النيابية 2027-2029- سفارة تونس ببراغ تشارك في البازار الدبلوماسي الخيري، الذي احتضنته العاصمة التشيكية براغ خلال شهر نوفمبر الجاري والذي مثل مناسبة للتعريف بتونس والترويج للمنتوجات الوطنية المتنوعة وإبراز ثرائها الثقافي والحضاري، وذلك من خلال جناح تونسي ضم عددا من المنتجات الغذائية ومنتوجات الصناعات التقليدية.- اللجنة الوطنية المستقلة لاسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف تعلن عن إسناد 1626 بطاقة صحفي محترف بعنوان سنتي 2025 و2026-وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تؤكّد تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر أكتوبر المنقضي ، بتسجيل 8 اعتداءات من أصل 10 اشعارات ، مقابل 13 اعتداء خلال شهر سبتمبر.- تتويج خمس طالبات في مسابقة الابتكار التكنولوجي للسلامة المرورية.- المرصد الوطني لسلامة المرور ينظّم ندوة علمية حول "السلامة المرورية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر" تهدف الى إرساء مقاربة تجمع بين علم الإجتماع وعلم النفس للتعمّق في تشخيص حوادث المرور.// 27 نوفمبر- وزارة الدّاخليّة جملة من الإجراءات التنظيمية ، في إطار مُقابلة الجولة الأولى ذهاب لبًطولة رابطة الأبطال الإفريقيّة لكُرة القدم التي ستدُور السبت على بملعب حمّادي العقربي برادس بين الترجّي الرّياضي التونسي وويليت الأنغولي.- الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّ الحكم الإبتدائي الصادر ضد رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان بسجنة لمدة 24 سنة مع خطايا مالية ، وإتمام نصه، بمصادرة المنابات الراجعة له ب 10 شركات لفائدة الدولة ، ومصادرة الحسابات المالية المجمدة ، على أن تودع بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي بإسم الخزينة العامة للبلاد التونسية .- توقيع إطار تعاون استراتيجي بين تونس والأمم المتحدة لسنوات الممتدة بين 2027 و2031 ، وذلك بحاجيات تمويلية تبلغ حوالي 444 مليون دولار .- جلسة عمل تنسيقية بولاية تونس خصصت للاستعداد لتنظيم الدورة الخامسة عشرة لمعرض مدينة تونس للكتاب "كتاب على أبواب المدينة" الذي ستنطلق فعالياته بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 11 ديسمبر 2026 إلى غاية يوم 3 جانفي 2027.- مكتب مجلس نواب الشعب يقرّر إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين التي ستلتئم بداية من الاثنين 30 نوفمبر والأيام الموالية.- مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرّر عقد جلسة عامة مشتركة مع مجلس نواب الشعب بداية من يوم الإثنين 30 نوفمبر 2026 والأيام الموالية، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 والتصويت عليه وذلك في إطار استكمال النظر في المشروع والمصادقة عليه وفق الترتيبات والإجراءات المعتمدة.- صدور ثلاثة أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تعاون وتمويل وعقود مع كل من البرازيل وهولندا وألمانيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.- بلدية تونس تنظّم دورة تكوينية حول "الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وكلية الطب، إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.- المشروع التونسي "TanitBot"، وهو مساعد (مرافق رقمي) يعتمد على الذكاء الاصطناعي ويهدف إلى مرافقة الصحفيين ومكونات المجتمع المدني في مجالات الأمن الرقمي والحقوق الرقمية والقانون، يفوز بالجائزة الكبرى للدورة التاسعة من مسابقة "Media Loves Tech 2026"، وقيمتها 10 آلاف يورو.- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1977، وذلك في مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة.- رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يستقبل كلّا من وزير التربية نور الدين النوري ووزير النقل ورشيد العامري ويؤكّد على ضرورة تحقيق التناغم والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد الجهود وتسخير الإمكانات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي في جميع الجهات.