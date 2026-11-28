قانون المالية لسنة 2027: إعادة ترتيب أولويات الدولة بين السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ودفع الاستثمار
وات - يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة المناقشة والتصويت في الجلسة العامة للبرلمان، بداية من يوم الاثنين 30 نوفمبر الجاري، وذلك إثر مصادقة لجنتي المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم عليه معدّلاً، في خطوة تندرج ضمن مسار ترجمة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لـلمخطط التنموي 2026-2030.
وتكشف الملامح العامة لـلمشروع عن توجه نحو إعادة ترتيب أولويات تدخل الدولة، من خلال التعويل على الموارد الوطنية ودعم منظومات الإنتاج وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب توسيع الإدماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
دعم المبادرة الاقتصاديةويمثّل التعويل على الذات أحد المرتكزات الرئيسية لـلمشروع. وفي هذا الإطار، ينص الفصلان 20 و21 على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار لـخط تمويل الشركات الأهلية والتمديد في فترة الانتفاع به إلى موفى سنة 2028، إلى جانب إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي لباعثي هذه الشركات.
كما يتضمن المشروع بـمقتضى الفصل 22 تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات لفائدة المؤسسات المحدثة بين غرة جانفي 2027 وموفى ديسمبر 2030، فيما ينص الفصل 23 على إعفاء المبادرين الذاتيين من الخصم من المورد.
دعم الدور الاجتماعي للدولةكما يمثّل الدور الاجتماعي للدولة محوراً أساسياً. وفي هذا السياق، ينص الفصل 30 على تخفيف المعاليم الموظفة على تسجيل اقتناء المسكن الأول بـمعلوم تصاعدي بحسب مساحة المسكن يتراوح بين 1 و5 بالمائة عوض المعلوم النسبي القار المحدد بـ5 بالمائة.
وفي المجال الصحي والاجتماعي، يُقرّ الفصل 28 إعفاء المنح المسندة من الدولة لـرياض الأطفال والأخصائيين المتعاقدين معها في إطار البرنامج الوطني لإدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من الضريبة.
وعلى مستوى التشغيل، يبلغ مجموع الانتدابات الجديدة وتسوية الوضعيات المبرمجة لسنة 2027، وفق وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، 32 ألفاً و557 خطة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور حيث تُقدّر نفقات التأجير بـ27,349 مليار دينار.
كما رصدت الحكومة اعتمادات بقيمة 5,091 مليار دينار لـلتدخلات الاجتماعية و11,846 مليار دينار لـلدعم، تتوزع بين 7,090 مليارات دينار لـلمحروقات و4,036 مليارات دينار لـلمواد الأساسية و720 مليون دينار لـلنقل العمومي.
الأمن الغذائي والمائي والطاقيويحتل الأمن الغذائي والمائي والطاقي موقعاً أساسياً في مشروع قانون المالية. ففي المجال الفلاحي، ينص الفصل 35 على تخصيص 40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار، فيما يُقرّ الفصل 37 إحداث خط تمويل تفاضلي بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار فلاحي الزيتون، ويخصص الفصل 38 حساباً خاصاً في الخزينة لـتمويل منظومة زيت الزيتون.
أما في المجال المائي، فقد أعلنت رئيسة الحكومة تخصيص 786,1 مليون دينار لـبرنامج المياه لسنة 2027، تشمل مواصلة إنجاز منشآت مائية كبرى وتحديث قناة مجردة – الوطن القبلي، وإنجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى، إلى جانب سدي خلاد والرغاي.
تسوية الوضعيات المالية للمؤسسات العموميةوتتضمن الفصول من 52 إلى 57 إجراءات لـتسوية الوضعيات المالية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية، من خلال تسوية الديون المتقاطعة والتخلي عن بعض الخطايا الجبائية والترفيع في رؤوس أموال المؤسسات المعنية.
وتشمل هذه الإجراءات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين والشركة التونسية للسكر وديوان الطيران المدني والمطارات.
وتكشف الملامح العامة لـلمشروع عن توجه نحو إعادة ترتيب أولويات تدخل الدولة، من خلال التعويل على الموارد الوطنية ودعم منظومات الإنتاج وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، إلى جانب توسيع الإدماج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
دعم المبادرة الاقتصاديةويمثّل التعويل على الذات أحد المرتكزات الرئيسية لـلمشروع. وفي هذا الإطار، ينص الفصلان 20 و21 على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار لـخط تمويل الشركات الأهلية والتمديد في فترة الانتفاع به إلى موفى سنة 2028، إلى جانب إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي لباعثي هذه الشركات.
كما يتضمن المشروع بـمقتضى الفصل 22 تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات لفائدة المؤسسات المحدثة بين غرة جانفي 2027 وموفى ديسمبر 2030، فيما ينص الفصل 23 على إعفاء المبادرين الذاتيين من الخصم من المورد.
دعم الدور الاجتماعي للدولةكما يمثّل الدور الاجتماعي للدولة محوراً أساسياً. وفي هذا السياق، ينص الفصل 30 على تخفيف المعاليم الموظفة على تسجيل اقتناء المسكن الأول بـمعلوم تصاعدي بحسب مساحة المسكن يتراوح بين 1 و5 بالمائة عوض المعلوم النسبي القار المحدد بـ5 بالمائة.
وفي المجال الصحي والاجتماعي، يُقرّ الفصل 28 إعفاء المنح المسندة من الدولة لـرياض الأطفال والأخصائيين المتعاقدين معها في إطار البرنامج الوطني لإدماج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد من الضريبة.
وعلى مستوى التشغيل، يبلغ مجموع الانتدابات الجديدة وتسوية الوضعيات المبرمجة لسنة 2027، وفق وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، 32 ألفاً و557 خطة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور حيث تُقدّر نفقات التأجير بـ27,349 مليار دينار.
كما رصدت الحكومة اعتمادات بقيمة 5,091 مليار دينار لـلتدخلات الاجتماعية و11,846 مليار دينار لـلدعم، تتوزع بين 7,090 مليارات دينار لـلمحروقات و4,036 مليارات دينار لـلمواد الأساسية و720 مليون دينار لـلنقل العمومي.
الأمن الغذائي والمائي والطاقيويحتل الأمن الغذائي والمائي والطاقي موقعاً أساسياً في مشروع قانون المالية. ففي المجال الفلاحي، ينص الفصل 35 على تخصيص 40 مليون دينار لإعادة تكوين قطيع الأبقار، فيما يُقرّ الفصل 37 إحداث خط تمويل تفاضلي بقيمة 100 مليون دينار لفائدة صغار فلاحي الزيتون، ويخصص الفصل 38 حساباً خاصاً في الخزينة لـتمويل منظومة زيت الزيتون.
أما في المجال المائي، فقد أعلنت رئيسة الحكومة تخصيص 786,1 مليون دينار لـبرنامج المياه لسنة 2027، تشمل مواصلة إنجاز منشآت مائية كبرى وتحديث قناة مجردة – الوطن القبلي، وإنجاز خزاني السعيدة والقلعة الكبرى، إلى جانب سدي خلاد والرغاي.
تسوية الوضعيات المالية للمؤسسات العموميةوتتضمن الفصول من 52 إلى 57 إجراءات لـتسوية الوضعيات المالية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية والصناديق الاجتماعية، من خلال تسوية الديون المتقاطعة والتخلي عن بعض الخطايا الجبائية والترفيع في رؤوس أموال المؤسسات المعنية.
وتشمل هذه الإجراءات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس وشركة عجين الحلفاء والورق بالقصرين والشركة التونسية للسكر وديوان الطيران المدني والمطارات.
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