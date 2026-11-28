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دعم المبادرة الاقتصادية



دعم الدور الاجتماعي للدولة



الأمن الغذائي والمائي والطاقي



تسوية الوضعيات المالية للمؤسسات العمومية



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