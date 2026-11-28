تحصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شهادة "مرحبا" لجودة الاستقبال لفائدة خمسة مكاتب جهوية ومحلية، وهي مكاتب الكاف والمهدية وصفاقس والكرم وباردو وذلك بعد استيفائها متطلبات هذه العلامة المتعلقة بجودة الاستقبال وحسن توجيه المواطنين وتيسير نفاذهم إلى الخدمات وتحسين ظروف استقبالهم.وتولى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ممثلا في المنصف الشرعبي عن الإدارة العامة للمعهد، تسليم هذه الشهادة إلى الصندوق، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تقديرا لالتزامه بتطوير جودة الاستقبال والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتطوير أداء المرافق العمومية، من خلال تكريس ثقافة الاستقبال والإصغاء وتعزيز رضا المواطنين وترسيخ الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها.ويهدف برنامج علامة "مرحبا" إلى مرافقة المؤسسات والهياكل العمومية في تحسين جودة خدماتها والارتقاء بظروف استقبال المواطنين، بما يكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة والتطوير المستمر للأداء الإداري.وأكد المعهد من خلال هذا البرنامج مواصلة دوره في مرافقة المؤسسات والهياكل العمومية في مسار تحسين جودة خدماتها ونشر ثقافة الجودة والتميز في الاستقبال، بما يسهم في الارتقاء بأداء المرفق العمومي والاستجابة لتطلعات المواطنين