بحث وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، مع وفد من شركة "روش دياڨنوستيكس" برئاسة المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا كارلوس جوستينياني أوغارتي، سبل تعزيز التعاون في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتطوير المخابر العمومية.وشدّد الفرجاني، وفق بلاغ لوزارة الصحة، على ضرورة أن ينطلق التعاون من الخط الأول للرعاية الصحية عبر مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات، بما ييسّر وصول النساء إلى الفحوص الأولية واستكمال مراحل التشخيص عند الاقتضاء.كما أكد أهمية تطوير قدرات المخابر العمومية وتعزيز التكوين ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي والتجارب السريرية، إلى جانب توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحسين متابعة المرضى والارتقاء بالخدمات الصحية.