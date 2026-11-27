شدّد وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، على ضرورة إعداد خارطة طريق في أقرب الآجال لتطوير عمليات جمع وفرز ومعالجة وتثمين نفايات الهدم والبناء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وأكد الزواري، خلال إشرافه اليوم الجمعة، على افتتاح يوم دراسي حول "نفايات الهدم والبناء بين التثمين والاقتصاد الدائري: آفاق جديدة لبنية تحتية مستدامة"، أهمية بلورة رؤية مشتركة وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها إرساء إطار متكامل لتطوير هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.وشارك في هذا اليوم الدراسي رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة، والمدير العام للجسور والطرقات، والمدير العام لمركز التجارب وتقنيات البناء، إلى جانب عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة والهياكل والوزارات المعنية، وخبراء وباحثين وممثلي مكاتب الدراسات.وقد دعا الوزير إلى أن يمثّل هذا اليوم الدراسي نقطة انطلاق نحو وضع تصور عملي لتثمين هذه النفايات، في ظل ما تطرحه من إشكاليات بيئية وعمرانية، وما توفره من إمكانيات لاستغلالها في مشاريع الطرقات والبنية التحتية.وأشار إلى أن ظاهرة إلقاء فواضل الهدم والبناء على جوانب الطرقات تشكّل خطرا على مستعمليها، فضلا عن تسببها في انسداد مجاري المياه وتشويه المشهد العمراني، إلى جانب انعكاساتها السلبية على البيئة، مبيّنا أن بعض الدراسات المنجزة كشفت أن حجم هذه الفواضل يناهز 14 مليون طن.وفي هذا السياق، أبرز الزواري أهمية تقييم النتائج التي تحققت في مجال إعادة رسكلة مواد الهدم والبناء واستعمالها في إنجاز الطرقات، باعتبار أن العمل على هذا المشروع انطلق خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، تقييما موضوعيا للتجربة والعمل على تطويرها وتعميمها.كما شدّد على أن تثمين هذه المواد من شأنه أن يساهم في التخفيف من الضغط على استهلاك المواد المقطعية، والحد من استنزاف المقاطع والموارد الطبيعية، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد دائري قائم على إعادة استعمال الموارد وتوظيفها في مشاريع جديدة.وأوضح أن الوزارة تعمل على بحث الآليات الكفيلة بتجسيم هذا التوجه، وقد شرعت في إدراج استعمال المواد المعاد تدويرها ضمن كراسات الشروط، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرة يظل رهين حسن التنسيق وانخراط مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع.