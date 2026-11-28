نظّمت بلدية تونس، صباح يوم الجمعة، بقصر البلدية بالقصبة، دورة تكوينية حول "الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصحة وكلية الطب، إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ لبلدية مدينة تونس، في إطار توجهها نحو ترسيخ مقاربة تنموية تجعل من الصحة والرفاهة وجودة المحيط عناصر أساسية في السياسات المحلية، ومواصلة تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الوطنية من أجل بناء مدينة أكثر صحة وأمانا واستجابة لحاجيات متساكنيها.وأشرفت على افتتاح الدورة سماح دلدول، المكلفة بتسيير بلدية تونس، التي أكدت أهمية إدماج البعد الصحي ضمن السياسات والبرامج والتدخلات البلدية، باعتبار أن الصحة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على قطاع الصحة، وإنما تستوجب تضافر جهود مختلف القطاعات والمؤسسات واعتماد مقاربة تشاركية متعددة الاختصاصات.وأبرزت دلدول حرص بلدية تونس على تعزيز مقومات المدينة الصحية، مشيرة إلى انخراطها منذ نوفمبر 2021 في مشروع "الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهة"، القائم على إشراك مختلف الفاعلين المحليين ومكونات المجتمع المدني، بهدف تحسين جودة الحياة والارتقاء بالظروف الصحية والاجتماعية والبيئية لمتساكني العاصمة.وشددت على أهمية هذه الشراكة في تطوير السياسات والبرامج البلدية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن أخذ الاعتبارات الصحية بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع والتدخلات المحلية.وتضمن البرنامج العلمي للدورة جملة من المحاور النظرية والتطبيقية، تولّت تأطيرها الدكتورة ألفة السعيدي والأستاذة حبيبة بن رمضان والدكتورة نادية بن منصور.وتناولت المداخلات مفهوم الحوكمة الحضرية من أجل الصحة والرفاهة ومقاربة "الصحة في جميع السياسات"، إلى جانب آليات العمل متعدد القطاعات ومنهجيات التخطيط وتحديد الأولويات وتحليل الأسباب العميقة للمشاكل.كما تم التطرق إلى مشروع "حَيّي حيّ" (Hayi Hel)، باعتباره تجربة تونسية في مجال الحوكمة الحضرية، فضلا عن مسألة التفاوتات الاجتماعية في الصحة وظاهرة التخلي عن العلاج، ومحددات الصحة ودور القيادة في إرساء حوكمة صحية أكثر فاعلية.وشكّلت الدورة مناسبة لاستعراض عدد من التجارب والمبادرات البلدية، من بينها مبادرة "سينما تدور" (Cinema Dour)، التي انتظمت خلال ديسمبر 2024 بالدائرة البلدية بالسيجومي، والتي تهدف إلى تقريب الأنشطة الثقافية من المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الوعي عبر الثقافة والفنون.كما تم تقديم مشروع الصحة المرورية الرامي إلى تحسين سلامة مستعملي الطريق والحد من الحوادث والمخاطر المرورية، باعتبار السلامة على الطرقات أحد المحددات الأساسية للصحة والرفاه داخل الفضاء الحضري.وتخللت أشغال الدورة نقاشات وتمارين تطبيقية ركزت على تحليل المشاكل وتحديد أولويات التدخل واستخدام أدوات التخطيط والتقييم، بما من شأنه تطوير قدرات الإطارات البلدية وتعزيز كفاءاتها في مجالي الحوكمة الحضرية والصحة العمومية.