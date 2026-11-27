تداعيات اقتصادية وطاقية



دعوة إلى إعادة عرض الفصلين على الجلسة العامة



حذّر المجمع المهني للطاقات المتجددة بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) من تداعيات قرار اللجنة المشتركة للمالية والميزانية إسقاط الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقين بالتخفيف من الأعباء الديوانية والجبائية المفروضة على بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية والألواح الفولطاضوئية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يرفع كلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية ويؤثر سلبا على المواطن والمؤسسات والاقتصاد الوطني.واعتبر المجمع، في بيان أصدره، أن الإبقاء على المعاليم الديوانية والأداءات المرتفعة على تجهيزات الطاقة المتجددة سيؤدي إلى زيادة كلفة اقتناء وتركيب المنظومات الشمسية وبطاريات التخزين، بما قد يؤخر توجه المواطنين والمؤسسات نحو الإنتاج الذاتي للكهرباء، ويحرم آلاف العائلات من إمكانية تخفيض فواتير الطاقة على المدى المتوسط والطويل.وأكد أن التخفيف من هذه الأعباء لا يمثل امتيازا لفائدة المهنيين أو الشركات الناشطة في القطاع، بل إجراء من شأنه تشجيع المواطنين على إنتاج جزء من حاجياتهم من الكهرباء، والمساهمة في الحد من الاعتماد على الطاقة المستوردة وتقليص الضغط على الشبكة الكهربائية.وأشار المجمع إلى أن تونس تمتلك إمكانيات هامة في مجال الطاقة الشمسية، معتبرا أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال من شأنه تحويل المواطن من مستهلك للطاقة إلى منتج لها، في وقت تتحمل فيه البلاد أعباء متزايدة نتيجة واردات الطاقة.وحذّر المجمع من أن الإبقاء على الأعباء الجبائية والديوانية الحالية سيؤدي، على المدى الطويل، إلى ارتفاع واردات الطاقة واستمرار الضغط على الشبكة الكهربائية وزيادة كلفة دعم الطاقة، فضلا عن تأخر الاستثمار في الإنتاج الذاتي والتخزين وتراجع القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.ودعا، في هذا السياق، إلى إعادة تقييم الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتبار أن الانعكاسات الاقتصادية والطاقية للتخفيف من المعاليم الديوانية والأداءات قد تتجاوز الموارد الجبائية المباشرة التي يمكن أن توفرها هذه المعاليم للدولة.ولفت إلى أن تونس تستهدف بلوغ نسبة 35 بالمائة من مساهمة الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030، وهو هدف يتطلب إرساء سياسة جبائية وديوانية مستقرة تشجع الاستثمار، وتخفض كلفة التجهيزات، وتوسع قاعدة المستفيدين من حلول الإنتاج الذاتي والتخزين.وطالب المجمع الحكومة ووزارة المالية بإعادة عرض الفصلين المذكورين على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، لتمكين النواب من مناقشة انعكاساتهما الاقتصادية والاجتماعية والطاقية، كما دعا أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في قرار إسقاطهما، وتقديم مصلحة المواطن وأمن الطاقة الوطني على الاعتبارات الجبائية الآنية.كما دعا إلى اعتماد سياسة جبائية وديوانية واضحة ومستقرة تجاه تجهيزات الطاقات المتجددة والتخزين، ووضع المواطن في صلب سياسة الانتقال الطاقي، مع اعتبار الإنتاج الذاتي والتخزين استثمارا وطنيا في أمن الطاقة، وليس مجرد نشاط تجاري.وشدد المجمع على أهمية بطاريات التخزين في منظومة الانتقال الطاقي، معتبرا أنها لم تعد تجهيزات كمالية، بل أصبحت من الحلول الأساسية لضمان استمرارية التزود بالكهرباء وتحسين استغلال الطاقة الشمسية، خاصة خلال فترات الذروة المسائية.وحذّر من أن ارتفاع كلفة هذه البطاريات سيحد من انتشار حلول التخزين لدى الأسر والمؤسسات.