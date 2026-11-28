مثل "الذكاء الاصطناعي واخذ القرار والتحكم في المخاطر" محور أعمال المنتدى السنوي للكتاب العامين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الذي انطلقت أشغاله عشية يوم الجمعة، بالحمامات والذي تنظمه جمعية الكتاب العامين لمؤسسات العالي والبحث العلمي بمشاركة العديد من الكتاب العامين والمتصرفين الإداريين بمؤسسات التعليم العالي.وأشارت رئيسة جمعية الكتاب العامين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، فوزية الشملي ملاخ، في تصريح لوكالة (وات) إلى أن الملتقى السنوي للجمعية يمثل فرصة سنوية للالتقاء بين الكتاب العامين ولترسيخ الحوار حول قضايا التصرف والحوكمة والتطورات داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.وأبرزت أن اختيار موضوع "الذكاء الاصطناعي وأخذ القرار" محورا لاعمال الملتقى، يهدف بالخصوص إلى تعميق الحوار حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام الموكولة للكاتب العام لمؤسسة تعليم عال وفي إدارة التحولات واستباق المخاطر، إلى جانب العمل على مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة التي تعيشها المؤسسات والتي فرضت على الجامعة إعادة النظر في مسائل تتعلق بالقيادة والتوجهات الاستراتيجية.ولاحظت أن طرح موضوع الذكاء الاصطناعي يحيل على ما يفتحه من آفاق كبيرة في مجالات التصرف الإداري وفي تطوير الحوكمة الجامعية والتحليل لاتخاذ القرارات واستباق المخاطر وإدارتها، وهو يتزامن مع تطور المسؤوليات والمهام الموكولة للكاتب العام والتي تبرز في تطور دوره من التصرف في الحياة اليومية والإدارة اليومية للمؤسسة إلى قائد للتحول، ما يفرض عليه مضاعفة الجهود في مجال التخطيط والتحليل الاستراتيجي وفي استباق المخاطر.وبينت أنه بالرغم من الآفاق الإيجابية التي يفتحها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه يفرض تحديات جديدة يجب الوعي بها والتمكن من الآليات الكفيلة بالسيطرة عليها، خاصة من خلال تعزيز برامج التكوين وتطوير القدرات للكتاب العامين وخبرتهم،وأبرزت أن المطروح اليوم لا يتعلق بالأساس باستنباط آليات الذكاء الاصطناعي في أنماط عمل الكتاب العامين وإدارتهم بل يتعلق بتعزيز القدرات على إحكام التوظيف والمحافظة على الخبرة الإنسانية من أجل "إدارة جامعة ذكية قادرة عن طريق كفاءاتها على مواكبة التطورات التكنولوجية والبناء على أساس مقاربة رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار واليقظة والنجاعة وسرعة اتخاذ القرار وضمان السلامة".وتابعت أن هذا النموذج الجديد للقيادة الإدارية لجميع المسيرين وخاصة الكتاب العامين، سيمكن من إثراء محاور النقاش في الملتقى وللاجابة على عديد التساؤلات المتعلقة خاصة بمدى جاهزية المؤسسات إلى إدراج الذكاء الاصطناعي في عمل الكتاب العامين مع ضمان المحافظة على السرية والتوقي من المخاطر والمحافظة على الخبرة الإنسانية للمسؤول.وأشار نائب رئيس جمعية الكتاب العامين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي محمد علي الباي من جهته ، إلى أن أعمال الملتقى ستركز في جانب هام منها على موضوع التصرف في المخاطر في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الكاتب العام في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدته على التحكم في المخاطر والوصول إلى قرارات في أسرع وقت وبالنجاعة المطلوبة.وأبرز أن الملتقى سيتواصل في إطار مجموعة من ورشات العمل التي سيشرف عليها ويؤثثها خبراء من مكاتب مختصة في إدماج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات وفي التصرف في المخاطرعند استعمال الذكاء الاصطناعي، مبرزا أن تنظيم الورشات التكوينية يهدف بالخصوص إلى إعداد الكتاب العامين وتحضيرهم لادماج التطورات الجديدة في إطار توجهات الدولة لدعم الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي.