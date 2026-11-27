استهل المنتخب التونسي لكرة اليد للكبريات اليوم الجمعة مشاركته في دورة اسبانيا الدولية التي تقام على مدى ثلاثة ايام الى غاية 29 نوفمبر الجاري بالهزيمة امام منتخب الارجنتين 26-28 .وتلاقي زميلات سندس حشانة غدا السبت المنتخب البرتغالي انطلاقا من الساعة السادسة والربع مساء (س18 و15دق)، في حين سيكون ختام المشاركة بعد غد الاحد ضد المنتخب الاسباني انطلاقا من الساعة الواحدة والربع ظهرا.وتندرج المشاركة في هذه الدورة الدولية في اطار استعدادات المنتخب التونسي للمشاركة في كأس أمم افريقيا التي ستقام بتونس من 2 الى 12 ديسمبر القادم.جدير بالتذكير ان السباعي التونسي سيخوض الدور الاول من منافسات البطولة القارية التي ستقام في نسختها السابعة والعشرين، ضمن المجموعة الثالثة، الى جانب منتخبات الكاميرون وزامبيا واوغندا.