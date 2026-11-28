صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 114 الصادر يوم الجمعة، ثلاثة أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات تعاون وتمويل وعقود مع كل من البرازيل وهولندا وألمانيا.وتعلق الأمر الأول، عدد 286 لسنة 2026 المؤرخ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي تونس والبرازيل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والموقعة بالعاصمة برازيليا في 27 أفريل/نيسان 2017.وصادق الأمر الثاني، عدد 287 لسنة 2026، على اتفاقية هبة بين تونس ومملكة هولندا لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة والمرحلة الإضافية من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، والموقعة في تونس يوم 17 سبتمبر/أيلول 2026.كما نص الأمر الثالث، عدد 288 لسنة 2026، على المصادقة على العقد التكميلي المتعلق بخدمات الخبراء في مجالي التدريب والمرافقة، ضمن مشروع «صندوق الإدارة الرشيدة لنظم المياه في المناطق الريفية»، المبرم بين تونس والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار، والموقع في تونس يوم 31 أوت/آب 2026.