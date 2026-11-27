احتفت وزارة الصحة بالتتويج العالمي للدكتور ياسين بلغيث، جرّاح العيون بالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس، بعد اختياره ضمن أفضل عشرة شبان متميزين في العالم لسنة 2026، في فئة الابتكار الطبي.وفي هذا السياق، استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، الطبيب بلغيث وهنّأه بهذا التتويج الذي ناله خلال المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية، المنعقد بمدينة كلارك في الفلبين، ضمن برنامج (TOYP) لتكريم عشرة شبان متميزين على مستوى العالم.واختار الدكتور بلغيث العمل في قابس، حيث أسهم مع فريقه الطبي في تطوير جراحة الشبكية وزرع القرنية، بما مكّن مرضى الجنوب التونسي من تلقي هذه العلاجات في جهاتهم.وثمّن وزير الصحة انخراط الأطباء الشبان في مسار إصلاح المنظومة الصحية، ومساهمتهم في تطويرها وتحديث خدماتها.