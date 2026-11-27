أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن انتخابات ممثلي الطلبة بالمجالس العلمية ومجالس الأقسام، التي انتظمت أمس الخميس 26 نوفمبر 2026 بمختلف مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، أسفرت عن انتخاب 522 طالبا وطالبة على المستوى الوطني لتمثيل زملائهم بالمجالس العلمية ومجالس الأقسام.وتصدّر الاتحاد العام التونسي للطلبة نتائج هذه الانتخابات بحصوله على 38 بالمائة من مجموع المقاعد، فيما حلّ الاتحاد العام لطلبة تونس في المرتبة الثانية بنسبة 23 بالمائة.وبلغت نسبة المقاعد التي تحصل عليها الطلبة المستقلون 20 بالمائة، مقابل 19 بالمائة من المقاعد الشاغرة، وفق ذات البلاغ.وثمّنت الوزارة نجاح العملية الانتخابية وحسن تنظيمها، مشيدة بتضافر جهود مختلف مكونات الأسرة الجامعية لإنجاح هذا الاستحقاق الطلابي، كما توجهت بالتهاني إلى الطلبة الفائزين.