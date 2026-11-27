الكأس الممتازة للكرة الطائرة 2026: الترجي الرياضي يحرز اللقب عقب الفوز على النجم الساحلي3-1
-احرز الترجي الرياضي مساء اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكرة الطائرة 2026 بعد فوزه على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3-1 تفاصيلها 18-25 و 25-22 و25-20 و25-23 في المباراة التي جمعت الفريقين بقصر الرياضة بالمنزه.
وضم فريق باب سويقة الكأس الممتازة للقبي البطولة وكأس تونس موسم 2025-2026 ليجمع بذلك 3 القاب في موسم واحد.
واضاف الترجي الرياضي الكأس الممتازة العاشرة الى رصيده حيث سبق له التتويج باللقب ذاته في 9 مناسبات مواسم 2008 و2009 و2018 و2019 و2021 و 2022 و2023 و2024 و2025.
يذكر ان الاحمر والاصفر يمتلك في رصيده 26 لقب بطولة ورفع كأس تونس للكرة الطائرة في 24 مناسبة.
وضم فريق باب سويقة الكأس الممتازة للقبي البطولة وكأس تونس موسم 2025-2026 ليجمع بذلك 3 القاب في موسم واحد.
واضاف الترجي الرياضي الكأس الممتازة العاشرة الى رصيده حيث سبق له التتويج باللقب ذاته في 9 مناسبات مواسم 2008 و2009 و2018 و2019 و2021 و 2022 و2023 و2024 و2025.
يذكر ان الاحمر والاصفر يمتلك في رصيده 26 لقب بطولة ورفع كأس تونس للكرة الطائرة في 24 مناسبة.
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