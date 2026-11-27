-احرز الترجي الرياضي مساء اليوم الجمعة الكأس الممتازة للكرة الطائرة 2026 بعد فوزه على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3-1 تفاصيلها 18-25 و 25-22 و25-20 و25-23 في المباراة التي جمعت الفريقين بقصر الرياضة بالمنزه.وضم فريق باب سويقة الكأس الممتازة للقبي البطولة وكأس تونس موسم 2025-2026 ليجمع بذلك 3 القاب في موسم واحد.واضاف الترجي الرياضي الكأس الممتازة العاشرة الى رصيده حيث سبق له التتويج باللقب ذاته في 9 مناسبات مواسم 2008 و2009 و2018 و2019 و2021 و 2022 و2023 و2024 و2025.يذكر ان الاحمر والاصفر يمتلك في رصيده 26 لقب بطولة ورفع كأس تونس للكرة الطائرة في 24 مناسبة.