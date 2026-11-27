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الدعوة إلى جمع مقالات محمد مؤمن النقدية وإصدارها في كتب هي إحدى أبرز التوصيات التي انبثقت عن اللقاء التكريمي الذي انتظم اليوم الجمعة ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية (من 21 إلى 28 نوفمبر 2026).هذا اللقاء الذي تم تخصيصه لتكريم الناقد المسرحي محمد المؤمن يندرج ضمن فعاليات الدورة الثانية من المنتدى المسرحي الذي ينتظم ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورتها السابعة والعشرين، وشارك فيه عدد من الباحثين والمسرحيين الملمين بالتجربة النقدية لمحمد مؤمن وهم الباحث والناقد السينمائي الهادي خليل، والناقد العراقي محمد سيف، والمخرج المسرحي حسن المؤذن والناقد عبد الجليل المسعودي.وتم خلال هذا اللقاء العودة على تجربة محمد مؤمن التي اعتبرها المشاركون فريدة، حيث امتدت على حوالي نصف قرن من مرافقة التجربة المسرحية التونسية بحثا ونقدا وتنظيرا، كان خلالها شاهدا على التحولات المسرحية والتحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في تونس.محمد مؤمن هو أستاذ جامعي وناقد مسرحي تونسي، يمارس النقد المسرحي منذ سنة 1976 في العديد من الصحف والدوريات، درّس سيميوتيقا المسرح في المعهد العالي للفن المسرحي منذ تأسيسه عام 1982 إلى العام 1990، ثم التحق بدار المعلمين العليا، ثم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة أين درّس المسرح المعاصر.واستُهل اللقاء بفيديو يوثق مسيرة المحتفى به من بداية كتاباته في النقد المسرحي سنة 1976 مذكرا بعدد من نصوصه النقدية المرتبطة بتجربة "المسرح الجديد" وبتجارب مسرحية لاحقة، بالإضافة إلى الإشارة إلى التضييقات التي تعرض لها هذا الناقد في بداياته بسبب عدم قبول كتاباته النقدية في سياقات سياسية محددة.كما تضمن الفيديو شهادات فنانين وأكاديميين رافقوا مسار محمد مؤمن على غرار الفنانين المسرحيين فاطمة بن سعيدان والمنصف الصائم وفوزية بدر ونور الدين الورغي.وأجمع أغلب المشاركين في هذه الجلسة على ضرورة توثيق تجربة محمد مؤمن النقدية وتجميع نصوصه في كتب، خاصة في ظل غياب مجلات نقدية متخصصة في النقد المسرحي، بما يحيل الى ممارسة نقدية بلا محامل مخصصة لها، حسب لطفي العربي السنوسي مدير هذه الجلسة ومنسق المنتدى.وتم التطرق لمسار محمد مؤمن بوصفه شخصية ثقافية وفكرية متعددة الجوانب، فهو أستاذ جامعي مارس التدريس بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، وله إسهامات متعددة نشرت في مجملها في عدة صحف تونسية ناطقة باللغة الفرنسية وكان متفردا في هذه النصوص وناقدا نبها، على حد تعبير الهادي خليل، وكان متابعا لصيقا لأهم التغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية التي طرأت على تونس.وذكر خليل بالمناسبة بالمساهمات الفكرية لمحمد مؤمن في ندوات ايام قرطاج المسرحية في دورات مختلفة، وبإسهاماته في عديد الورشات التكوينية في الكتابة النقدية في إطار العديد من التظاهرات الثقافية والمسرحية في العاصمة والجهات، كما ذكر بالمناسبة بأن محمد مؤمن هو أيضا كاتب مسرحي له نصوص مسرحية، كتبها ولكن لم ترى النور. واعتبر الهادي خليل أن حدود تجربة محمد مؤمن تكمن في افتقاره لمدونة نقدية مطبوعة ومنشورة.وتركزت مداخلة العراقي محمد سيف حول اهتمام محمد مؤمن في كتاباته النقدية بتجربة فرقة المسرح الجديد التي تأسست سنة 1976 وجمعت الفاضل الجعايبي وجليلة بكار والفاضل الجزيري ومحمد ادريس والحبيب المسروقي، ثم الاهتمام بتجربة "مسرح فاميليا" التي تأسست على يد الفاضل الجعايبي وجليلة بكار والحبيب بالهادي سنة 1992.وأشار المخرج المسرحي محمد المؤذن إلى أن المسرح التونسي يعاني من مسألة "رسملة الخبرات" إذ لا يتم توثيق التجارب والاستفادة منها بالشكل الكافي، معتبرا أن تاريخ المسرح التونسي هو "تاريخ رسمي" مرتبط بالتواريخ والتظاهرات الكبرى، مشيرا إلى أن المادة التي كان يدرسها محمد مؤمن في المعهد العالي للفن المسرحي لم تعد تُدرس والنقد المسرحي بشكل عام تراجع خلال السنوات الأخيرة.واعتبر الجامعي والناقد عبد الجليل المسعودي أن محمد مؤمن حالة خاصة في تاريخ النقد المسرحي، مذكرا بتاريخ علاقتهما التي تمتد إلى أيام الجامعة أين جمعتهما مقاعد الدراسة، ومذكرا بأن محمد بن مؤمن مناضل على جبهات متعددة من الجامعة إلى النقد وغيرها من الفضاءات التي تركز فيها نشاطه.هذا اللقاء الذي طغت عليه الحميمية والتفاعل بين الحاضرين ممن جمعتهم بمحمد مؤمن صداقات شخصية واهتمامات مسرحية مشتركة، هو اللقاء قبل الأخير ضمن المنتدى المسرحي الذي سيختتمه لقاء تكريمي للمسرحي المصري أحمد البوهي، يُقام اليوم الجمعة إثر هذا اللقاء.