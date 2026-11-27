الاستثمارات الفلاحية المصرح بها تتجاوز المليار دينار وتسجل ارتفاعاً بنسبة 16,2 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من 2026
ارتفعت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصرح بها في تونس بنسبة 16,2 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2026، لتبلغ 1088,9 مليون دينار، مقابل 937,3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق إحصائيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
وبلغ عدد عمليات الاستثمار المصرح بها 5565 عملية، مقابل 4847 عملية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً زيادة بنسبة 14,8 بالمائة.
واستأثرت التصاريح عبر الخط بـ4565 عملية استثمار بقيمة تناهز 946,7 مليون دينار، أي ما يمثل 82 بالمائة من مجموع العمليات المصرح بها و87 بالمائة من قيمتها.
كما تم تسجيل 3071 عملية استثمار لدى هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، بقيمة 29,3 مليون دينار، ليرتفع بذلك العدد الجملي لـعمليات الاستثمار الفلاحي المصرح بها إلى 8636 عملية، بقيمة إجمالية تناهز 1118,2 مليون دينار.
توزيع الاستثمارات حسب الأنشطةوتوزعت الاستثمارات المصرح بها أساساً بين:
- الأنشطة الفلاحية: 709,3 مليون دينار (65 بالمائة)
- أنشطة الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي: 182,8 مليون دينار (17 بالمائة)
- أنشطة الصيد البحري: 125,3 مليون دينار (12 بالمائة)
- تربية الأسماك والأحياء المائية: 51,8 مليون دينار (5 بالمائة)
- أنشطة التحويل الأولي المندمج: 19,7 مليون دينار (2 بالمائة)
421,2 مليون دينار قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليهاوأشارت الوكالة إلى أن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات صادقت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 على 2149 عملية استثمارية بقيمة 358,2 مليون دينار، مقابل 2069 عملية بقيمة 322,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3,9 بالمائة من حيث العدد و11,2 بالمائة من حيث القيمة.
وباحتساب العمليات المصادق عليها لدى هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والبالغ عددها 3071 عملية بقيمة 29,3 مليون دينار، بلغ العدد الجملي لـعمليات الاستثمار المصادق عليها 5221 عملية بقيمة 421,2 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث 2044 موطن شغل قار.
توزيع العمليات المصادق عليها حسب طبيعتهاوتوزعت العمليات المصادق عليها حسب طبيعتها إلى:
- 1121 عملية إحداث بقيمة 186,3 مليون دينار، تمثل 52 بالمائة من حيث العدد والقيمة
- 1028 عملية توسعة وتجديد بقيمة 171,3 مليون دينار، بنسبة 48 بالمائة
ارتفاع الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحريوسجلت قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليها في الأنشطة الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 46 بالمائة، لتبلغ 224,5 مليون دينار، مقابل 153,7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
كما شهدت استثمارات الصيد البحري ارتفاعاً بنسبة 208 بالمائة، لتبلغ 40,1 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في الخدمات الفلاحية بنسبة 17 بالمائة إلى 65,3 مليون دينار، كما انخفضت استثمارات تربية الأحياء المائية بنسبة 66 بالمائة لتبلغ 24,3 مليون دينار.
22 عملية لفائدة الشركات الأهليةوفي ما يتعلق بـتوزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب أصناف الباعثين، تمت المصادقة على:
- 22 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 5,6 مليون دينار، ستتركز بـولايات نابل وباجة وتطاوين ومدنين والمنستير والكاف والقيروان وسيدي بوزيد
- 294 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 31,6 مليون دينار، بمعدل 107 آلاف دينار للمشروع الواحد
- 155 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 15,7 مليون دينار، بمعدل 101 ألف دينار للمشروع الواحد
91,8 مليون دينار قيمة المنح المصادق عليهاوبلغت قيمة المنح المصادق عليها لفائدة عمليات الاستثمار 91,8 مليون دينار، أي ما يمثل 25,6 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها.
واستأثر اقتناء المعدات الفلاحية بـالنصيب الأكبر من المنح، بقيمة 45,9 مليون دينار، تمثل 50 بالمائة من مجموعها.
كما تمت المصادقة على اقتناء 929 جراراً فلاحياً بقيمة 88,5 مليون دينار، مقابل 1025 جراراً بقيمة 95,9 مليون دينار خلال كامل سنة 2025.
وفي مجال الطاقات المتجددة، تمت المصادقة على 184 عملية استثمار تتعلق بـتجهيزات الطاقة الشمسية بقيمة 6,5 مليون دينار، انتفعت بـمنح قدرها 3,4 مليون دينار.
كما شملت المصادقات 332 عملية استثمار في مجال الاقتصاد في مياه الري بقيمة 7,6 مليون دينار، بـمنح بلغت 3,4 مليون دينار، إلى جانب 241 عملية استثمار لـمشاريع مندمجة تتضمن غراسة الزياتين بقيمة جملية قدرها 25 مليون دينار.
116,2 مليون دينار قيمة القروضوبلغت قيمة القروض المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار المصادق عليها 116,2 مليون دينار، أي ما يعادل 32 بالمائة من قيمة الاستثمارات.
وتصدرت قروض المزودين مصادر تمويل المشاريع بـ651 قرضاً بقيمة 43,8 مليون دينار، أي ما يمثل 67 بالمائة من حيث العدد و38 بالمائة من حيث القيمة.
وتوزعت القروض حسب الأنشطة على:
- الأنشطة الفلاحية: 65,4 مليون دينار (56 بالمائة)
- الخدمات الفلاحية: 30,9 مليون دينار (28 بالمائة)
- تربية الأحياء المائية: 11 مليون دينار (9 بالمائة)
- الصيد البحري: 7,3 مليون دينار (6 بالمائة)
- أنشطة التحويل الأولي المندمج: 0,8 مليون دينار (1 بالمائة)
37 قرضاً عقارياً بقيمة 5,8 مليون ديناروفي ما يتعلق بـالقروض العقارية، تمت المصادقة، إلى موفى جويلية 2026، على إسناد 37 قرضاً بقيمة 5,8 مليون دينار، من شأنها تمكين إدماج 332 هكتاراً من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
وبلغ معدل القرض الواحد حوالي 158 ألف دينار، فيما قُدّر معدل قيمة القرض للهكتار الواحد بنحو 17,6 ألف دينار.
وبلغ عدد عمليات الاستثمار المصرح بها 5565 عملية، مقابل 4847 عملية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلاً زيادة بنسبة 14,8 بالمائة.
واستأثرت التصاريح عبر الخط بـ4565 عملية استثمار بقيمة تناهز 946,7 مليون دينار، أي ما يمثل 82 بالمائة من مجموع العمليات المصرح بها و87 بالمائة من قيمتها.
كما تم تسجيل 3071 عملية استثمار لدى هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، بقيمة 29,3 مليون دينار، ليرتفع بذلك العدد الجملي لـعمليات الاستثمار الفلاحي المصرح بها إلى 8636 عملية، بقيمة إجمالية تناهز 1118,2 مليون دينار.
توزيع الاستثمارات حسب الأنشطةوتوزعت الاستثمارات المصرح بها أساساً بين:
- الأنشطة الفلاحية: 709,3 مليون دينار (65 بالمائة)
- أنشطة الخدمات المرتبطة بالقطاع الفلاحي: 182,8 مليون دينار (17 بالمائة)
- أنشطة الصيد البحري: 125,3 مليون دينار (12 بالمائة)
- تربية الأسماك والأحياء المائية: 51,8 مليون دينار (5 بالمائة)
- أنشطة التحويل الأولي المندمج: 19,7 مليون دينار (2 بالمائة)
421,2 مليون دينار قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليهاوأشارت الوكالة إلى أن اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لإسناد الامتيازات صادقت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 على 2149 عملية استثمارية بقيمة 358,2 مليون دينار، مقابل 2069 عملية بقيمة 322,1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 3,9 بالمائة من حيث العدد و11,2 بالمائة من حيث القيمة.
وباحتساب العمليات المصادق عليها لدى هياكل الاستثمار بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، والبالغ عددها 3071 عملية بقيمة 29,3 مليون دينار، بلغ العدد الجملي لـعمليات الاستثمار المصادق عليها 5221 عملية بقيمة 421,2 مليون دينار.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الاستثمارات في إحداث 2044 موطن شغل قار.
توزيع العمليات المصادق عليها حسب طبيعتهاوتوزعت العمليات المصادق عليها حسب طبيعتها إلى:
- 1121 عملية إحداث بقيمة 186,3 مليون دينار، تمثل 52 بالمائة من حيث العدد والقيمة
- 1028 عملية توسعة وتجديد بقيمة 171,3 مليون دينار، بنسبة 48 بالمائة
ارتفاع الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحريوسجلت قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليها في الأنشطة الفلاحية ارتفاعاً بنسبة 46 بالمائة، لتبلغ 224,5 مليون دينار، مقابل 153,7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
كما شهدت استثمارات الصيد البحري ارتفاعاً بنسبة 208 بالمائة، لتبلغ 40,1 مليون دينار مقابل 13 مليون دينار.
في المقابل، تراجعت قيمة الاستثمارات المصادق عليها في الخدمات الفلاحية بنسبة 17 بالمائة إلى 65,3 مليون دينار، كما انخفضت استثمارات تربية الأحياء المائية بنسبة 66 بالمائة لتبلغ 24,3 مليون دينار.
22 عملية لفائدة الشركات الأهليةوفي ما يتعلق بـتوزيع الاستثمارات المصادق عليها حسب أصناف الباعثين، تمت المصادقة على:
- 22 عملية استثمار لفائدة الشركات الأهلية بقيمة 5,6 مليون دينار، ستتركز بـولايات نابل وباجة وتطاوين ومدنين والمنستير والكاف والقيروان وسيدي بوزيد
- 294 عملية استثمار لفائدة الباعثين الشبان بقيمة 31,6 مليون دينار، بمعدل 107 آلاف دينار للمشروع الواحد
- 155 عملية استثمار لفائدة النساء الباعثات بقيمة 15,7 مليون دينار، بمعدل 101 ألف دينار للمشروع الواحد
91,8 مليون دينار قيمة المنح المصادق عليهاوبلغت قيمة المنح المصادق عليها لفائدة عمليات الاستثمار 91,8 مليون دينار، أي ما يمثل 25,6 بالمائة من قيمة الاستثمارات المصادق عليها.
واستأثر اقتناء المعدات الفلاحية بـالنصيب الأكبر من المنح، بقيمة 45,9 مليون دينار، تمثل 50 بالمائة من مجموعها.
كما تمت المصادقة على اقتناء 929 جراراً فلاحياً بقيمة 88,5 مليون دينار، مقابل 1025 جراراً بقيمة 95,9 مليون دينار خلال كامل سنة 2025.
وفي مجال الطاقات المتجددة، تمت المصادقة على 184 عملية استثمار تتعلق بـتجهيزات الطاقة الشمسية بقيمة 6,5 مليون دينار، انتفعت بـمنح قدرها 3,4 مليون دينار.
كما شملت المصادقات 332 عملية استثمار في مجال الاقتصاد في مياه الري بقيمة 7,6 مليون دينار، بـمنح بلغت 3,4 مليون دينار، إلى جانب 241 عملية استثمار لـمشاريع مندمجة تتضمن غراسة الزياتين بقيمة جملية قدرها 25 مليون دينار.
116,2 مليون دينار قيمة القروضوبلغت قيمة القروض المساهمة في تمويل عمليات الاستثمار المصادق عليها 116,2 مليون دينار، أي ما يعادل 32 بالمائة من قيمة الاستثمارات.
وتصدرت قروض المزودين مصادر تمويل المشاريع بـ651 قرضاً بقيمة 43,8 مليون دينار، أي ما يمثل 67 بالمائة من حيث العدد و38 بالمائة من حيث القيمة.
وتوزعت القروض حسب الأنشطة على:
- الأنشطة الفلاحية: 65,4 مليون دينار (56 بالمائة)
- الخدمات الفلاحية: 30,9 مليون دينار (28 بالمائة)
- تربية الأحياء المائية: 11 مليون دينار (9 بالمائة)
- الصيد البحري: 7,3 مليون دينار (6 بالمائة)
- أنشطة التحويل الأولي المندمج: 0,8 مليون دينار (1 بالمائة)
37 قرضاً عقارياً بقيمة 5,8 مليون ديناروفي ما يتعلق بـالقروض العقارية، تمت المصادقة، إلى موفى جويلية 2026، على إسناد 37 قرضاً بقيمة 5,8 مليون دينار، من شأنها تمكين إدماج 332 هكتاراً من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
وبلغ معدل القرض الواحد حوالي 158 ألف دينار، فيما قُدّر معدل قيمة القرض للهكتار الواحد بنحو 17,6 ألف دينار.
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