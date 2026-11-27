توزيع الاستثمارات حسب الأنشطة



421,2 مليون دينار قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليها



توزيع العمليات المصادق عليها حسب طبيعتها



ارتفاع الاستثمارات في الفلاحة والصيد البحري



22 عملية لفائدة الشركات الأهلية



91,8 مليون دينار قيمة المنح المصادق عليها



116,2 مليون دينار قيمة القروض



37 قرضاً عقارياً بقيمة 5,8 مليون دينار



ارتفعت قيمةفي تونس بنسبةخلالمن سنة، لتبلغ، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنة، وفقنشرتهاوبلغ عدد، مقابلخلال الفترة نفسها من، مسجلاً زيادة بنسبةواستأثرتبـبقيمة تناهز، أي ما يمثلمن مجموعمنكما تم تسجيللدى، بقيمة، ليرتفع بذلكلـإلى، بقيمة إجمالية تناهزوتوزعتأساساً بين:وأشارتإلى أنصادقت خلالمن سنةعلىبقيمة، مقابلبقيمةخلال نفس الفترة من سنة، مسجلة ارتفاعاً بنسبةمن حيثمن حيثوباحتسابلدى، والبالغ عددهابقيمة، بلغلـبقيمةومن المنتظر أن تساهم هذهفي إحداثوتوزعتحسبإلى:بقيمة، تمثلمن حيثبقيمة، بنسبةوسجلت قيمةفيارتفاعاً بنسبة، لتبلغ، مقابلخلال الفترة ذاتها من سنةكما شهدتارتفاعاً بنسبة، لتبلغمقابلفي المقابل، تراجعت قيمةفيبنسبةإلى، كما انخفضتبنسبةلتبلغوفي ما يتعلق بـحسب، تمتعلى:لفائدةبقيمة، ستتركز بـلفائدةبقيمة، بمعدللفائدةبقيمة، بمعدلوبلغت قيمةلفائدة، أي ما يمثلمن قيمةواستأثربـمن، بقيمة، تمثلمنكما تمتعلى اقتناءبقيمة، مقابلبقيمةخلالوفي مجال، تمتعلىتتعلق بـبقيمة، انتفعت بـقدرهاكما شملتفي مجالبقيمة، بـبلغت، إلى جانبلـتتضمنبقيمة جملية قدرهاوبلغت قيمةفي، أي ما يعادلمن قيمةوتصدرتمصادربـبقيمة، أي ما يمثلمن حيثمن حيثوتوزعتحسبعلى:وفي ما يتعلق بـ، تمت، إلى موفى، على إسنادبقيمة، من شأنها تمكين إدماجمنضمنوبلغحوالي، فيما قُدّربنحو