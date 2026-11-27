بورصة تونس: مؤشر "توننداكس" يتجاوز مجدداً عتبة 20 ألف نقطة ويرتفع بنسبة 48,74 بالمائة منذ بداية السنة
استعاد مؤشر بورصة تونس للأوراق المالية "توننداكس" نسقه التصاعدي، ليتجاوز مجدداً عتبة 20 ألف نقطة، ويقفل عند 20005,39 نقطة، في ختام تداولات حصة اليوم الجمعة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0,36 بالمائة.
وبلغ حجم المعاملات خلال الحصة نحو 10,5 مليون دينار، فيما ارتفع أداء المؤشر منذ بداية السنة بنسبة 48,74 بالمائة، وفق معطيات نشرها الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".
ويمثل تجاوز المؤشر عتبة 20 ألف نقطة لـلمرة الثانية خلال سنة 2026، بعد أن سجل مستوى 20158,7 نقطة خلال شهر جويلية الماضي، قبل أن يدخل في حركة تصحيحية تواصلت على امتداد عدة أشهر.
سهم "يونيماد" يتصدر الارتفاعاتوعلى مستوى أداء الأسهم، تصدّر سهم مخابر "يونيماد" قائمة الارتفاعات، إذ زادت قيمته بنسبة 4,4 بالمائة، ليقفل عند 8,700 دينار، وسط معاملات بلغت قيمتها 642 ألف دينار.
كما ارتفع سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي بنسبة 3,6 بالمائة، وأنهى الحصة عند 4,070 دينار، فيما بلغت قيمة المعاملات المنجزة عليه 137 ألف دينار.
بنك تونس والإمارات و"تونانفست" في قائمة التراجعاتفي المقابل، تصدّر سهم بنك تونس والإمارات قائمة التراجعات، بعد انخفاض قيمته بنسبة 4,2 بالمائة، ليقفل عند 5,490 دينار، ولم تتجاوز قيمة المعاملات المنجزة عليه ألف دينار.
وسجّل سهم شركة الاستثمار "تونانفست" بدوره خسائر بنسبة 3,6 بالمائة، ليستقر عند 46,020 دينار، وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 4 آلاف دينار.
البنك الوطني الفلاحي الأكثر تداولاًوفي ما يتعلق بـالأسهم الأكثر تداولاً، تصدّر سهم البنك الوطني الفلاحي التداولات، بقيمة معاملات ناهزت 3,7 مليون دينار، وأنهى الحصة عند 20,360 دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2,9 بالمائة.
وبلغ حجم المعاملات خلال الحصة نحو 10,5 مليون دينار، فيما ارتفع أداء المؤشر منذ بداية السنة بنسبة 48,74 بالمائة، وفق معطيات نشرها الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية".
ويمثل تجاوز المؤشر عتبة 20 ألف نقطة لـلمرة الثانية خلال سنة 2026، بعد أن سجل مستوى 20158,7 نقطة خلال شهر جويلية الماضي، قبل أن يدخل في حركة تصحيحية تواصلت على امتداد عدة أشهر.
سهم "يونيماد" يتصدر الارتفاعاتوعلى مستوى أداء الأسهم، تصدّر سهم مخابر "يونيماد" قائمة الارتفاعات، إذ زادت قيمته بنسبة 4,4 بالمائة، ليقفل عند 8,700 دينار، وسط معاملات بلغت قيمتها 642 ألف دينار.
كما ارتفع سهم تأمينات البنك الوطني الفلاحي بنسبة 3,6 بالمائة، وأنهى الحصة عند 4,070 دينار، فيما بلغت قيمة المعاملات المنجزة عليه 137 ألف دينار.
بنك تونس والإمارات و"تونانفست" في قائمة التراجعاتفي المقابل، تصدّر سهم بنك تونس والإمارات قائمة التراجعات، بعد انخفاض قيمته بنسبة 4,2 بالمائة، ليقفل عند 5,490 دينار، ولم تتجاوز قيمة المعاملات المنجزة عليه ألف دينار.
وسجّل سهم شركة الاستثمار "تونانفست" بدوره خسائر بنسبة 3,6 بالمائة، ليستقر عند 46,020 دينار، وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 4 آلاف دينار.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340651