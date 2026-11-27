سهم "يونيماد" يتصدر الارتفاعات



بنك تونس والإمارات و"تونانفست" في قائمة التراجعات



البنك الوطني الفلاحي الأكثر تداولاً



استعاد مؤشرنسقه التصاعدي، ليتجاوز مجدداً عتبة، ويقفل عند، في ختام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبةوبلغخلالنحو، فيما ارتفعمنذ بداية السنة بنسبة، وفقنشرهاويمثل تجاوزعتبةلـخلال سنة، بعد أن سجل مستوىخلالالماضي، قبل أن يدخل فيتواصلت على امتدادوعلى مستوى، تصدّر سهمقائمة، إذ زادت قيمته بنسبة، ليقفل عند، وسطبلغت قيمتهاكما ارتفع سهمبنسبة، وأنهىعند، فيما بلغت قيمةالمنجزة عليهفي المقابل، تصدّر سهمقائمة، بعد انخفاض قيمته بنسبة، ليقفل عند، ولم تتجاوز قيمةالمنجزة عليهوسجّل سهم شركة الاستثماربدورهبنسبة، ليستقر عند، وسطلم تتجاوز قيمتهاوفي ما يتعلق بـ، تصدّر سهم، بقيمةناهزت، وأنهىعند، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة