دعت رئاسة الحكومة عملة الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة والمنتمين إلى الدفعة الخامسة، إلى الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لتسوية وضعيتهم المهنية، خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2026، وذلك قصد تحديد خياراتهم بشأن مراكز العمل المعروضة التي تتناسب مع مستوياتهم التعليمية.وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، بأنه تم تنزيل قائمة الشغورات لدى الهياكل العمومية، التي ضبطتها الوزارات، على المنصة الرقمية المخصصة لتسوية وضعية عملة الحضائر، عبر الموقع الإلكتروني hadhaer.gov.tn، كما سيتم نشر هذه القائمة بمقرات الولايات.وأوضحت أن المعنيين مدعوون إلى تحديد اختياراتهم بشأن مراكز العمل المتاحة، على ألا يتجاوز عدد الخيارات عشرة مراكز، مع مراعاة توافقها مع مستوياتهم التعليمية.وأشارت رئاسة الحكومة إلى إرفاق هذا البلاغ بجذاذة تتضمن مراحل الولوج إلى المنصة الرقمية وكيفية إدراج الخيارات وترتيبها، فضلا عن إمكانية تحيين ترتيبها أو حذفها أو تغييرها عند الاقتضاء، وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة يوم 8 ديسمبر 2026.