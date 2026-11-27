تشارك تونس ممثلة في المدير العام للمعهد الوطني للرصد الجوي أحمد حمام والبعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2026 ، في أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة بالرصد والبنية التحتية ونظم المعلومات التابعة لهذه المنظمة الأممية.وتعنى هذه اللجنة أساسا بتطوير وتنفیذ نظم منسقة عالمیا لتوفير ومعالجة وبث ونشر أرصاد نظام الأرض وما يتصل بتلك النظم من معايیر وتنسیق إنتاج واستخدام التحلیل القیاسي والتنبؤات القائمة على نماذج ووضع ممارسات للإدارة السلیمة للبیانات والمعلومات وتنفيذها لجمیع برامج المنظمة على غرار برنامج اليقظة الجوية العالمية /في أم أمويتولى الوفد التونسي المشاركة في مداولات الدورة والتصويت على قراراتها والمصادقة على اللوائح الفنية التي تعتمدها.ومن أهم المواضيع التي يتم تدارسها خلال هذه الدورة النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة ونظام معلومات المنظمة والنظام المتكامل للمعالجة والتنبؤالتابع للمنظمة وإدارة البيانات المناخيةكما ستهتم المواضيع المطروحة بالتعديلات على اللوائح الفنية الخاصة بأدوات وطرق الرصد ونظام معلومات المنظمة ودليل النظام المتكامل للمعالجة والتنبؤ التابع للمنظمة.