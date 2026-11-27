حلّت قافلة توعوية متنقلة تنظمها الإدارة العامة للحرس الوطني وعدد من شركائها حول مكافحة العنف المسلط على المرأة بالوسط الريفي، يوم الجمعة، بولاية مدنين، واستهلت نشاطها تحت إشراف والي الجهة وليد الطبوبي بمنطقة أم التمر بمدنين الجنوبية، على أن يشمل برنامجها التحسيسي والتوعوي غدا منطقة المعمرات من معتمدية بن قردان، وذلك في إطار الحملة الدولية 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة.وتهدف هذه القافلة، التي تحمل شعار "العنف المسلط على المراة في الوسط الريفي: نحو تعزيز الوقاية والحماية وتقريب الخدمات"، إلى تنمية الوعي المجتمعي، وتعزيز الوقاية من العنف المسلط على المرأة بجميع أشكاله، والتعريف بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ودور الوحدات الأمنية المختصة في البحث في جرائم المرأة والطفل في التعهد بكل انواع الجرائم المسلطة على النساء من خلال دورها الوقائي والحمائي والزجري، وتوفير مختلف الإجراءات الحمائية اللازمة للنساء ضحايا العنف، وفق ممثلة الوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية للحرس الوطني، الملازم أول درصاف بوزيدي.وأشارت إلى ما يوفره القانون عدد 58 من إحاطة نفسية للمرأة بالتنسيق مع الهياكل المتداخلة في اطار عمل شبكي، مؤكدة أهمية هذا القانون في حماية المرأة المعنّفة وفي تمكينها من حقوقها، بما يستوجب مجهودا إعلاميا واتصاليا للتعريف به ووعيا لدى المرأة لحماية نفسها من العنف ومن تفاقم أشكاله والقضاء عليه.وأضافت أنّ الاهتمام في هذه الحملة بالمرأة في الوسط الريفي يهدف إلى تنمية وعيها في ظل وجود عنف مسكوت عنه بحكم الحياء والتقاليد والأعراف التي ما تفتئ تمنعها من التبليغ او الإشعار، إضافة الى غياب مؤشرات احصائية عن العنف في الوسط الريفي.وساهم في هذه القافلة شركاء الوحدات الأمنية للبحث في جرائم العنف ضد المراة على غرار وزاراتي شؤون المرأة والصحة وعدة متدخلين آخرين، حيث بيّنت المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والاسرة والطفولة بمدنين، فوزية كتار، بالمناسبة، دور الوزارة في العمل الشبكي من خلال الانصات للضحية، وتخفيف الضغط النفسي عنها، وتوجيهها الى الاحاطة النفسية عند الاقتضاء، مع التنسيق مع بقية الشركاء في اطار التنسيقية الجهوية لمقاومة العنف من أمن، وشؤون اجتماعية، وصحة، وقضاء، ومجتمع مدني، لتوجيه المرأة المعنفة الى الطرف المعني حسب وضعيتها إمّا لإسناد قرار حماية لها ولأطفالها أو إلى الفرق المختصة في العنف اذا ما كانت تحمل آثار العنف مع متابعتها الى حين الحصول على التساخير والشهادة الطبية او إلى حين الايواء.ولفتت الى ان تم إلى غاية شهر نوفمبر إيواء 12 حالة بمركز الأمان بالجهة، مؤكدة على أهمية العمل الشبكي بالجهة ونجاعته، وعلى أهمية العمل التوعوي بالوسط الريفي والمدني لتنمية وعي المرأة للحصول على حقوقها.وحسب معطيات قدّمت، خلال هذه التظاهرة، تشرف الوحدة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بالإدارة العامة بالحرس الوطني على تسيير 58 فرقة جهوية في كل منطقة تابعة للحرس الوطني، وتعتمد في عملها على أدوات قانونية وبالأساس على القانون عدد 58 والذي تم بموجبه إحداث هذه الفرق.ومثّلت القافلة فرصة لتبسيط المفاهيم القانونية، واستعراض أدوات الحماية التي يوفرها المشرّع للمرأة المعنّفة، مع استعراض كل اشكال العنف، والتعريف به، وبدور الوحدات الامنية الوقائي والحمائي للمراة المعنفة ولأبنائها القصر، ومختلف الاجراءات المعتمدة.كما تم، بالمناسبة، فتح المجال للتدخلات التي أكدت على ضرورة تنمية الوعي وتطوير العقليات للحدّ من أنواع العنف المسلط داخل الاسرة والمجتمع وتحديدا على المرأة وفي مقدمتها العنف الاقتصادي، منبّهين الى العنف الالكتروني والى ضرورة مضاعفة الجهود للتعريف بقانون 58 لما يمثله من آلية قانونية مهمة للمرأة المعنّفة، وضمانة حقيقية لها ضد أي شكل من أشكال العنف عليها.بر