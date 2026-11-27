أبرمت الوكالة العقارية الصناعية والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد الراجع بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني، مؤخرا، اتفاقية إطارية للتعاون تهدف إلى دعم التحول الرقمي للوكالة وتطوير آليات التصرف في العقار الصناعي.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الوكالة في مجال الجغرفة الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية وتحديث آليات التخطيط والتهيئة والتصرف في المناطق الصناعية فضلا عن تحسين متابعة المشاريع وتطوير إدارة الرصيد العقاري.وتشمل مجالات التعاون تطوير الخارطة التفاعلية للمناطق الصناعية والاستفادة من تقنيات التصوير الجوي بواسطة الطائرات دون طيار والاستشعار عن بعد وإنجاز الرفوعات الطبوغرافية إلى جانب تبادل الخبرات وتنمية قدرات الإطارات والأعوان واستكشاف إمكانيات توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معالجة المعطيات الجغرافية وتحليلها.ومن شأن هذه الشراكة أن تساهم في توفير معطيات عقارية دقيقة ومحينة ودعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الموجهة إلى المستثمرين فضلا عن توظيف الخبرات والإمكانيات الوطنية في تحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين التصرف فيها.