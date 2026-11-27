وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في 24 نوفمبر 2026، على إنشاء كرسي جديد مخصص لـ«الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان من أجل الرفاهية والعدالة الاجتماعية» بالمدرسة العليا للمواصلات بتونس (Sup’Com)، التابعة لجامعة قرطاج، وبذلك يرتفع عدد كراسي "اليونسكو" في تونس إلى ثمانية.ووفقًا لمنشور صادر عن البعثة الدائمة لتونس لدى "اليونسكو" على شبكات التواصل الاجتماعي، يرنو هذا الكرسي العلمي الجديد إلى تعزيز قدرات البحث والتطوير للمدرسة العليا للمواصلات بتونس في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع في اتجاه اعتماد مقاربة لهذه التكنولوجيا التي تركز على الإنسان والرفاهية والعدالة الاجتماعية.ويعتبر إنشاء هذا الكرسي ثمرة جهود التنسيق بين البعثة الدائمة لتونس لدى "اليونسكو" ووزارتي الشؤون الخارجية والتعليم العالي واللجنة الوطنية الوطنية التونسية للتربية والعلم والثقافة وإدارة المعهد العالي للمواصلات بتونس.وتضم الشبكة الوطنية لكراسي اليونسكو الآن ثماني كراسي موزعة على المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة. وتشمل الكرسي الجديد للمدرسة العليا للمواصلات بتونس (جامعة قرطاج، 2026)، وكرسي التربية المفتوحة من أجل تعليم مبتكر وذكي وشامل — جامعة سوسة (2026) وكرسي القرائية (المعرفة) والصحة والتنمية المستدامة — جامعة سوسة (2025) وكرسي المياه والنفايات والطاقة — المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس (2025) وكرسي التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا — جامعة منوبة (2024) وكرسي الاستشراف والاستباق واتخاذ القرار الاستراتيجي — جامعة قرطاج (2019) وكرسي روح التعلّم بالمشاريع — المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا ESPRIT (2016) وكرسي الفلسفة — جامعة تونس (1997)وعلى الصعيد الدولي، يضم برنامج «UNITWIN/كراسي اليونسكو» ما يقرب من 1100 كرسي في 130 دولة في عام 2026. وتشجع هذه الشبكة التعاون بين مؤسسات التعليم العالي وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات العلمية الدولية، بما يتماشى مع أولويات اليونسكو.