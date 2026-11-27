أسفرت الحفريات الأثرية الجارية بالموانئ البونية بقرطاج، في إطار التعاون العلمي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للآثار بالصين، عن اكتشاف جدار تحصيني يعود إلى الفترة الرومانية، يُرجّح أن يكون جزءا من السور الخارجي للميناء الدائري، إلى جانب كتل حجرية يُحتمل ارتباطها بمنشأة مخصصة لكسر الأمواج.وانطلقت هذه الحفريات يوم 19 أكتوبر 2026، وفق برنامج علمي محدد، ومكّنت كذلك من العثور على مجموعة من اللقى الأثرية، من بينها جرار ومصابيح زيتية ونقود برونزية، تعكس تواصل الاستيطان بالموقع من الفترة البونية وصولا إلى الفترة البيزنطية.وتندرج هذه الأعمال في إطار التعاون الدولي بين المعهد الوطني للتراث والمركز الوطني للآثار بالصين، بإشراف وزارة الشؤون الثقافية، وتهدف إلى تعميق البحث في المكونات الأثرية للموانئ البونية بقرطاج ومراحل تطورها التاريخي.وتتواصل حاليا الأشغال الميدانية وعمليات التوثيق الأثري، بهدف مزيد فهم العلاقة بين الطبقات الأثرية والأسس المعمارية للمنشآت المكتشفة، فضلا عن تحديد الخصائص الهندسية ومراحل تطور هذه المنشأة المينائية التي تمثل أحد مكونات الموقع الأثري بقرطاج.