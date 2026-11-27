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مثل الأدب الروسي مصدر إلهام للعديد من الفنانين، لا سيما المسرحيين والدراماتورج، لما يختزنه من معانٍ ورسائل قابلة للإسقاط على سياقات اجتماعية متنوعة، تتجدد فيها مظاهر الظلم والفقر باعتبارهما من أبرز أشكال معاناة الإنسان عبر الزمن.في قاعة سينما مسرح الريو بالعاصمة، سادت أجواء جنائزية منذ اللحظات الأولى للعرض، إذ توزعت التوابيت في أرجاء خشبة المسرح، في مشهد مهيب يثير الحيرة والتساؤل حول طبيعة الأحداث التي ستكشف عنها هذه الصورة الركحية الغامضة.وكان جمهور أيام قرطاج المسرحية على موعد مساء أمس الخميس مع مسرحية “الجريمة والعقاب”، المقتبسة عن رواية الأديب الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي، وهي مسرحية مصرية من إخراج ودراماتورجيا محمود الحسيني، تشارك في المسابقة الرسمية للدورة السابعة والعشرين من هذه التظاهرة، طامحة إلى الظفر بالجائزة الكبرى.ولم تقتصر وظيفة التوابيت على بعدها الرمزي المرتبط بالموت والفناء، بل تحولت إلى عناصر ركحية متعددة الاستخدامات، تتغير وظائفها بحسب مقتضيات المشاهد، فتارة تبدو توابيت حقيقية، وتارة أخرى أبوابا وخزائن وأسرّة، في توظيف يضفي على الفضاء المسرحي أبعادا جمالية ودلالية متعددة.واعتمد العرض على توظيف متكامل للعناصر البصرية والسمعية، إذ تحولت الإضاءة والظلال إلى أدوات تعبيرية تجسد الانقسام النفسي والعزلة والاختناق، فيما عززت المؤثرات الصوتية والموسيقى أجواء التوتر والانغلاق. كما ساهمت الأزياء الداكنة والموحدة في إذابة الفوارق الفردية بين الشخصيات، بما ينسجم مع الرؤية العامة للعمل.ويبدأ العرض بمشهد جنازة تحضر فيه تقريبا جميع شخصيات المسرحية، قبل أن يعود بالجمهور إلى أحداث سبقت هذه الجنازة، من خلال قراءة رسالة تكشف تدريجيا ملابسات انتحار الشخص الموجود في التابوت، وتفتح الباب أمام سلسلة من الأحداث والتساؤلات.ومن داخل التابوت تنهض الشخصية الرئيسية “راسكولنيكوف”، التي تتمحور حولها أحداث العمل، ليتتبع المتفرج مسارات حياتها وما يرافقها من صراعات وتحولات درامية تقلب موازين الحكاية.وتعيش هذه الشخصية صراعات نفسية عميقة، تتداخل فيها الأسئلة الوجودية مع البحث عن معنى العدالة الاجتماعية، في مجتمع لفظها بسبب هشاشتها الاقتصادية، وحوّلها إلى كائن يشعر بالدونية والتجرد من إنسانيته.وتمكن الممثل محمد حسن، الذي أدى دور “راسكولنيكوف”، من تجسيد التعقيدات النفسية للشخصية في مختلف تفاصيلها، متنقلا بين حالات القلق والذعر والإحساس بالذنب. وقد عكست تعابير وجهه وحركات جسده ما تعيشه الشخصية من خوف ومرض وانهيار، فيما بدا جسده العليل المتصبب عرقا وكأنه يحمل عبئا ثقيلا يعجز عن التخلص منه.وتتبنى شخصية “راسكولنيكوف” نظرية تقسم البشر إلى فئتين، عاديين ومتفوقين، وتمنح الفئة الثانية حق تجاوز القواعد الأخلاقية لتحقيق غاياتها. ومن خلال هذه الفكرة، يفتح العرض المجال لتفكيك بنى الهيمنة والتفاوت الطبقي، وما تفرزه من صراع حول مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة، في عالم تتراجع فيه قيمة الإنسان أمام سطوة المادة.وتتعدد الشخصيات في هذا العمل، حاملة دلالات رمزية تعكس وجوها مختلفة من السلطة والهشاشة الاجتماعية، إذ يجسد المحقق صورة صاحب السلطة والهيمنة، فيما تظهر شخصيات أخرى ضحايا لنظام اجتماعي واقتصادي قاسٍ، دفع إحداهن إلى العمل في مجال الجنس، واضطر أخرى إلى قبول الزواج من رجل يكبرها بعشرين عاما هربا من الفقر وسعيا إلى إعالة عائلتها. كما تبرز شخصية من ذوي الإعاقة تعرضت للاستغلال والتضحية بها، في مشاهد تحيل إلى ما يمكن أن يفضي إليه الفقر والجوع من اختلالات في العلاقات الإنسانية، وتحويل الإنسان إلى كائن يصارع من أجل البقاء.وجاءت أداءات الممثلين منسجمة مع الرؤية الإخراجية، قائمة على التعبير النفسي والجسدي بعيدا عن الاستعراض الفردي، لتتشكل من خلالها حالة جماعية تعكس الصراع الداخلي والشعور بالذنب والانهيار.واستطاع العرض أن يجعل من رواية دوستويفسكي مرآة تعكس واقع الإنسان المعاصر في ظل هيمنة الأنظمة الرأسمالية، مستثمرا أحداثها وشخصياتها لطرح أسئلة تتصل بالمنظومة الأخلاقية والعقابية في مجتمعات هشة، تتسع فيها النزعة الفردانية وتتراجع القيم الإنسانية أمام تغليب المصالح المادية.ويشارك في هذا العمل عدد من الممثلين، من بينهم محمد حسن ومحمد هاني وحازم حسام القاضي وعالية الحقباني ووليدية فاروق وعنان عاطف وماركو نبيل وأبانوب لطيف صادق ومحمد صلاح عبد الستار.مريم مطيرواي