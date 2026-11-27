انعقدت اليوم الجمعة بولاية تونس، جلسة عمل تنسيقية باشراف الوالي عماد بوخريص، خصصت للاستعداد لتنظيم الدورة الخامسة عشرة لمعرض مدينة تونس للكتاب "كتاب على أبواب المدينة" الذي ستنطلق فعالياته بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 11 ديسمبر 2026 إلى غاية يوم 3 جانفي 2027.وتلتئم هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الثقافة وولاية تونس، وتنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع المركز التونسي للكتاب، وبمشاركة عدد من الكتاب والشعراء التونسيين ومن المؤسسات العمومية على غرار مندوبية التربية تونس 1، ومندوبية التربية تونس 2، والوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية ووداديتي أعوان وموظفي وإطارات وزارة التربية وأعوان وموظفي وإطارات المعهد الوطني إلى جانب اتحاد الناشرين التونسيين.وتتميز هذه الدورة، وفق بلاغ نشرته ولاية تونس، بتجديد العهد مع الكتاب ورفع التحدي من أجل مزيد الارتقاء بالكتاب التونسي ودعم المبدعين والكتاب والناشرين، وتوسيع دائرة القراء وتقريب المعرفة من مختلف فئات المجتمع، وجعل الثقافة ممارسة يومية متاحة للجميع.ويحتفي معرض مدينة تونس للكتاب في دورته الخامسة عشرة بالأطفال، ويمنحهم فضاء استثنائيا للقراءة والاكتشاف والتعلم والمرح مع برنامج تنشيطي تتعانق فيه الأنشطة الإبداعية، بإسهام نخبة من الخبراء والمختصين والمربين والمنشطين.وقد واكب جلسة العمل بالخصوص معتمد باب بحر والمندوبين الجهويين للثقافة والنقل والتربية والمرأة والأسرة، الى جانب مدير المعرض وممثلين عن الإدارات الجهوية للحماية المدنية ووكالة إحياء التراث والتنمية.