نتائج الدفعة الأولى



مباريات السبت 28 نوفمبر 2026



مباراة الأحد 29 نوفمبر 2026



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تفوقتمساء اليومعلىبنتيجةفي مباراةلـمن منافساتلـالتي دارت بـ: النجم الساحلي – شبيبة القيروان:: النادي الأفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة: الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري: الملعب النابلي – اتحاد الأنصار: النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي: النجم الرادسي – شبيبة المنازه| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويعتليصدارةبـمن، بعد فوزه على، فيما يحتلالمركزين الثاني والثالث بـلكل منهما من