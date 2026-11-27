البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : شبيبة القيروان تفوز على النجم الساحلي 82 – 58
تفوقت شبيبة القيروان مساء اليوم الجمعة على النجم الساحلي بنتيجة 82 – 58 في مباراة الدفعة الأولى لـلجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لـلبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت بـقاعة حمام سوسة.
نتائج الدفعة الأولىالجمعة 27 نوفمبر 2026
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 58 – 82
مباريات السبت 28 نوفمبر 2026- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري
- قاعة دار شعبان – الساعة 15:00: الملعب النابلي – اتحاد الأنصار
- قاعة البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00: النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي
مباراة الأحد 29 نوفمبر 2026- قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00: النجم الرادسي – شبيبة المنازه
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| شبيبة القيروان | 31 | 17 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 16 |
| النادي الأفريقي | 30 | 16 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 27 | 16 |
| النجم الساحلي | 27 | 17 |
| نجم حلق الوادي | 24 | 16 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 22 | 16 |
| النادي الصفاقسي | 22 | 16 |
| النجم الرادسي | 21 | 16 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 17 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 17 | 16 |
ويعتلي شبيبة القيروان صدارة الترتيب بـ31 نقطة من 17 لقاءً، بعد فوزه على النجم الساحلي، فيما يحتل الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي المركزين الثاني والثالث بـ30 نقطة لكل منهما من 16 مباراة.
نتائج الدفعة الأولىالجمعة 27 نوفمبر 2026
- قاعة حمام سوسة: النجم الساحلي – شبيبة القيروان: 58 – 82
مباريات السبت 28 نوفمبر 2026- قاعة القرجاني – الساعة 15:00: النادي الأفريقي – النادي الرياضي بحمام سوسة
- قاعة قرمبالية – الساعة 18:00: الدالية الرياضية بقرمبالية – الاتحاد المنستيري
- قاعة دار شعبان – الساعة 15:00: الملعب النابلي – اتحاد الأنصار
- قاعة البجاوي بصفاقس – الساعة 17:00: النادي الصفاقسي – نجم حلق الوادي
مباراة الأحد 29 نوفمبر 2026- قاعة بوهيمة برادس – الساعة 18:00: النجم الرادسي – شبيبة المنازه
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| شبيبة القيروان | 31 | 17 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 16 |
| النادي الأفريقي | 30 | 16 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 27 | 16 |
| النجم الساحلي | 27 | 17 |
| نجم حلق الوادي | 24 | 16 |
| شبيبة المنازه | 23 | 16 |
| الملعب النابلي | 22 | 16 |
| النادي الصفاقسي | 22 | 16 |
| النجم الرادسي | 21 | 16 |
| اتحاد الأنصار | 16 | 17 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 17 | 16 |
ويعتلي شبيبة القيروان صدارة الترتيب بـ31 نقطة من 17 لقاءً، بعد فوزه على النجم الساحلي، فيما يحتل الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي المركزين الثاني والثالث بـ30 نقطة لكل منهما من 16 مباراة.
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