تعمل تونس على تعزيز شراكتها الاقتصادية مع ليبيا وفتح آفاق أوسع للمبادلات التجارية مع أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال الدفع نحو إرساء ممر اقتصادي وتجاري يربط تونس بمدينة سبها ومنها إلى تشاد والنيجر، بما يعزز دور منطقة فزان كمركز لتجميع السلع وتوزيعها، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار والإنتاج المشترك وفق ما اكده مجلس الاعمال التونسي الافريقي.واضاف المجلس في بلاغ له اليوم الجمعة، ان هذا التوجه برز خلال مشاركة تونس، بصفتها ضيف شرف، في الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الدولي لفزان، الذي احتضنته مدينة سبها من 24 إلى 26 نوفمبر 2026، بوفد رفيع المستوى قاده المجلس، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، والذي ضم عددا من أصحاب المؤسسات والخبراء وممثلي القطاع الخاص.وأكد رئيس المجلس، أنيس الجزيري، خلال افتتاح المنتدى، أن الموقع الاستراتيجي لسبها وخبرة الفاعلين الاقتصاديين بمنطقة فزان في النقل والتوزيع يؤهلان المدينة للاضطلاع بدور مركز لتجميع السلع وتوزيعها نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما تشاد والنيجر.ودعا الجزيري في هذا السياق، إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات التونسية والليبية لتشمل الاستثمار والإنتاج المشترك ونقل الخبرات، مؤكدًا استعداد المؤسسات التونسية للاستثمار في الجنوب الليبي بالشراكة مع نظيراتها الليبية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وتطوير المناطق الصناعية.وفي إطار تجسيد هذا التوجه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بجنوب ليبيا، وقعها كل من أنيس الجزيري ومدير الهيئة صلاح علي الصالحين، وتهدف إلى تبادل المعلومات بشأن فرص الاستثمار، وتنسيق الجهود لتحديد المشاريع المشتركة، وتنظيم لقاءات تجمع المؤسسات والمستثمرين في البلدين.كما تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بسبها، ترمي إلى تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المباشر، من خلال تنظيم بعثات اقتصادية متبادلة ولقاءات أعمال ثنائية، ودعم إقامة مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة، إلى جانب تشجيع المؤسسات التونسية على الانتصاب والإنتاج في فزان بالشراكة مع المؤسسات الليبية.وشكلت ورشة العمل التي أدارها الجانب التونسي حول تجارة العبور ومقترح إرساء ممر اقتصادي وتجاري يربط تونس بسبها ومنها إلى تشاد والنيجر، إحدى أبرز محطات المشاركة التونسية، حيث تناولت سبل إحداث منصات للتجميع والتخزين في سبها، يتولى من خلالها الشركاء الليبيون تسويق المنتجات التونسية وتوزيعها في الأسواق المستهدفة.كما بحث المشاركون إمكانية تأسيس شركات مشتركة في النقل والخدمات اللوجستية، وإقامة وحدات للتحويل الصناعي والتعبئة والتغليف بمنطقة فزّان، فضلا عن فرص التعاون في الأشغال العامة وشبكات المياه والتطهير والطاقات الشمسية وتخزين الطاقة.وتطرقت النقاشات إلى المتطلبات العملية لإنجاح هذا الممر التجاري، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات الجمركية وتأمين حركة البضائع وتوفير آليات التمويل والتأمين وضمان المعاملات التجارية.وتكتسي هذه المبادرات أهمية بالنظر إلى ما توفره منطقة سبها - فزان من فرص استثمارية، باعتبارها منطقة ذات صبغة للتنمية الصناعية، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من امتيازات جبائية وتسهيلات تمنحها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بجنوب ليبيا.كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا" المقرر تنظيمها يومي 6 و7 أفريل 2027 بتونس العاصمة، لعرض فرص الاستثمار المتاحة بالجنوب الليبي وربط أصحاب المشاريع بجهات التمويل والشركاء المحتملين.وخلصت المبادرات والمباحثات إلى الدعوة لإعداد خارطة طريق تونسية ليبية مشتركة، تضبط الشركاء والمنتجات ذات الأولوية وتمهد لإطلاق أولى عمليات تجارة العبور عبر سبها، بما يفتح آفاقا أوسع أمام المنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية، ويساهم في خلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة بالجنوب الليبي.