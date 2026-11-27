أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) ,اليوم الجمعة, عن اعتماد تقنية الفيديو المساعد للحكم في جميع مباريات دور المجموعات لمنافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية لموسم 2026-2027 , في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المنافسات الإفريقية للأندية.وكانت تقنية الفيديو المساعد للحكم تستخدم, إلى غاية الآن, ابتداء من الأدوار الإقصائية فقط في المنافستين, قبل أن تقرر الهيئة القارية تعميم استخدامها على كامل مباريات دور المجموعات.ويأتي هذا القرار تزامنا مع انطلاق دور المجموعات لمنافسة كأس الكنفدرالية الإفريقية, اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026, بهدف تقديم دعم إضافي للحكام والمساهمة في الارتقاء بمستوى التحكيم الإفريقي, بما يسمح له ببلوغ مصاف أفضل المستويات العالمية.وأوضحت الكاف أن تطوير البنى التحتية, والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة, وتعزيز قدرات الحكام, واحترافية المنافسات, تشكل محاور أساسية ضمن أولوياتها.وأشارت الهيئة القارية إلى أن تجسيد هذا المشروع أصبح ممكنا بفضل برنامج أكاديمية الكاف لتقنية الفيديو المساعد للحكم, الذي سمح بتوفير التجهيزات التكنولوجية اللازمة وتكوين حكام فيديو مؤهلين عبر المناطق الست التابعة للكنفدرالية.كما تساهم الدورات التكوينية المتخصصة في تقنية الفيديو, المنظمة على مستوى المناطق الست للقارة, في توسيع قاعدة حكام الفيديو ذوي الكفاءة والخبرة, بما من شأنه تعزيز انسجام القرارات التحكيمية وترسيخ الثقة في التحكيم الإفريقي، فضلا عن المساهمة في تطوير كرة القدم بالقارة.وتواصل الكاف, في هذا الإطار, التوسع التدريجي في استخدام تقنية الفيديو المساعد للحكم خلال أبرز منافساتها, على غرار كأس إفريقيا للأمم، وكأس إفريقيا للأمم للسيدات, إضافة إلى منافسات الأندية القارية.