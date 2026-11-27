أكد بيتو بيانكي، مدرب نادي ويليت الأنغولي، صعوبة المباراة التي ستجمع فريقه غدا السبت بالترجي الرياضي لحساب الجولة الافتتاحية لمنافسات دور المجموعات الخاصة بمسابقة رابطة الأبطال، مبرزا أنه درس جيدا كافة نقاط قوة ممثل كرة القدم التونسية وتعرّف على أسلوب لعبه.وأوضح، على هامش الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة بمركز المؤتمرات الإعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، أنّ فريقه سيدافع عن كامل حظوظه في سبيل العودة إلى أنغولا بنتيجة إيجابية، كاشفا أنّ مواجهة الترجي الرياضي ستكون مختلفة عن مواجهة صانداونز الجنوب إفريقي، حامل لقب النسخة الماضية.وشدد على أنّ توفّق فريقه في بلوغ مرحلة المجموعات على حساب نادي صانداونز الجنوب إفريقي يمثّل دافعا إيجابيا لكافة اللاعبين نحو مزيد التألق في مثل هذه المواعيد، وفي مقدمتها مباراة الغد، معترفا في ذات السياق بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها الترجي الرياضي التونسي على الساحة الإفريقية وبما يمتلكه من تاريخ حافل بالألقاب والإنجازات.وكشف بيتو بيانكي عن معرفته الجيدة بمدرب الترجي الرياضي بابلو فرانكو، قائلا إنّه واجهه في أكثر من مناسبة، وإنّ انتماءهما إلى المدرسة الإسبانية يمنحه ميزة وفكرة واضحة على طريقة اللعب التي سيعتمدها، ما سيجعل اللقاء يمثّل اختبارا تكتيكيا لكلا الطرفين.وخلص إلى أنّ فريقه يملك عددا مهما من اللاعبين الدوليين، وسيخوض المباراة، التي سيحتضنها ملعب حمادي العقربي برادس، بطموح كبير، مشيرا الى أنّ حقيقة الميدان تختلف كثيرا عن الأسماء وعن تاريخ الفرق وإنجازاتها.ومن جانبه، أفاد اللاعب كريستوفاو مابولولو بأنّه وزملاءه في نادي ويليت الأنغولي يملكون فكرة واضحة عن تاريخ الترجي الرياضي وإنجازاته في المسابقات الإفريقية، معربا في ذات السياق عن أنّهم استعدوا جيدا للمباراة ولن يتنازلوا عن النتيجة.وعبّر عن ثقته في الخروج بنتيجة إيجابية، قائلا في ذلك إنّ الترجي الرياضي ، لئن كان فريقا كبيرا على مستوى القارة، فإنّ ذلك لن يمنعه وزملاءه من لعب مباراة هجومية والدفاع عن كامل حظوظهم في تحقيق الانتصار والعلامة الكاملة.