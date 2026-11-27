أعلنت وزارة التجهيز والإسكان مواصلة إجراءات طلب العروض المتعلق باقتناء بطاحات جديدة لجزيرة جربة، بطاقة استيعاب تساوي أو تفوق 40 سيارة، على أن يتم الإعلان عن طلب العروض خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027، وفق ما أفادت به الوزارة في ردّ على سؤال كتابي للنائب غسان يامون.وأوضحت الوزارة أن مشروع اقتناء بطاح جديد، الذي تم إحداث لجنة قيادة لمتابعة مختلف مراحل إعداده بمقتضى قرار صادر بتاريخ 23 جويلية 2026، مر بعدة مراحل فنية، شملت زيارات ميدانية للبطاحات الموجودة بمنطقتي الجرف وأجيم ومعاينة أسطول البطاحات، إلى جانب إعداد الدراسات المتعلقة بالشروط الفنية والإدارية لتحديد الخصائص الفنية للبطاح المزمع اقتناؤه.وأضافت أن ملف طلب العروض تمت المصادقة عليه بتاريخ 5 أوت 2026، وتم الإعلان عن طلب العروض الدولي عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونبس" لاقتناء بطاحين اثنين، بطاقة استيعاب تساوي أو تفوق 40 سيارة، بتاريخ 26 أوت 2026، مع تحديد يوم 13 أكتوبر 2026 آخر أجل لقبول العروض.وبينت أنه تم التمديد في الآجال إلى غاية 19 نوفمبر 2026، غير أن الإعلان عن طلب العروض لم يثمر عن عروض مستجيبة، ما دفع المصالح الفنية للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بمدنين إلى استكمال إعداد الملف المذكور والتخلي عن تعيين مكتب دراسات، مع تأجيل الإعلان عن طلب العروض إلى خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027.وفي ما يتعلق بتهيئة بطاحات أوليس ومينكس عبر منظومة الشراء العمومي على الخط "تونبس"، أفادت الوزارة بأنه تم تقديم عرض وحيد مشروط، وهو ما استوجب الإعلان عن طلب العروض غير مثمر، مشيرة إلى أن المصالح الفنية تعكف حاليا على استكمال إعداد ملف طلب العروض، ومن المؤمل الإعلان عنه خلال الثلاثية الثانية من سنة 2027.