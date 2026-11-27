الكأس الممتازة للكرة الطائرة: النادي النسائي بقرطاج يحرز اللقب بعد فوزه على الترجي الرياضي 3 – 2
تونس 27 نوفمبر 2026 (وات) – أحرز النادي النسائي بقرطاج لقب الكأس الممتازة للكرة الطائرة لموسم 2026، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة بـقصر الرياضة بالمنزه على الترجي الرياضي بنتيجة 3 – 2، تفاصيلها 20 – 25 و25 – 22 و20 – 25 و25 – 22 و15 – 7.
وأضافت سيدات النادي النسائي بقرطاج لقب الكأس الممتازة السابع إلى سجلهن، بعد الفوز باللقب ذاته في مواسم 2017 و2020 و2021 و2022 و2024 و2025.
يُذكر أن النادي النسائي بقرطاج سبق له التتويج بلقب كأس تونس للكرة الطائرة في 9 مناسبات، وإحراز لقب البطولة 13 مرة.
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