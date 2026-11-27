– أحرزلقبلموسم، عقب فوزه مساء اليومبـعلىبنتيجة، تفاصيلهاوأضافتلقبإلى سجلهن، بعد الفوز باللقب ذاته في مواسميُذكر أنسبق له التتويج بلقبفي، وإحراز لقب