توفيّ شخص وأصيب 10 آخرون في حادث اصطدام سيارة خفيفة بسيارة نقل ريفي، جدّ ظهر اليوم الجمعة، بالطريق الجهوية رقم 7 على مستوى منطقة العويلية بمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت، وفق ما نشرته الولاية على صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك".وتمثّلت صورة الحادث، حسب شهادة سائق سيارة النقل الريفي، في انزلاق مفاجئ للسيارة الخفيفة بعد اصطدامها بسيارة نقل ريفي على متنها 9 أشخاص، ما تسبّب في وفاة أحد راكبي السيارة الخفيفة على عين المكان وإصابة الراكب الثاني وجميع ركّاب سيارة النقل الريفي بجروح وكسور متفاوتة.ولدى حلوله بموقع الحادث، تولّى رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سالم بن يعقوب، تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة من أجل تسريع عمليات التدخل وإسعاف المصابين، حيث تم إستنفار جميع الوسائل اللوجستية والاطارات البشرية، وتوجيه جميع المصابين إلى المستشفى الجهوي بماطر لتلقي الاسعافات اللازمة.وأكّدت مصادر طبيّة بالمستشفى الجهوي بماطر أن الإصابات المسجّلة في هذا الحادث تراوحت بين الخدوش والجروح والكسور وجاري التعامل معها بالنجاعة والسرعة الواجبين سواء بالمستشفى أو بالتنسيق مع بقية المصالح الصحية بمستشفيي منزل بورقيبة وبنزرت.من جانبها، تولت المصالح الأمنية التابعة للحرس الوطني تأمين محيط الحادث، وتيسير حركة السير، وإعادتها لوضعها الطبيعي، وفق نفس المصدر.